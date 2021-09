Ukraina kuittaa Vladimir Putinille: Punainen viiva loppuu rajalle

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kehottaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia huolehtimaan oman maansa turvallisuudesta omalla puolella valtiorajaa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että presidentti Putin pitää puolustusliitto Naton laajenemista Ukrainaan Venäjän ”punaisen viivan” ylittämisenä.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kuittasi Putinille tuoreeltaan Twitterissä:

– Putinin ”punaiset viivat” rajoittuvat Venäjän federaation alueelle. Me ratkaisemme itse omalla puolellamme Venäjän ja Ukrainan välistä rajaa sen, miten toimimme Ukrainan kansan sekä Ukrainan ja Euroopan turvallisuuden hyväksi, Kuleba linjaa.

Vladimir Putin ja Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka käsittelivät maanantaina Naton ”laajenemista Ukrainaan”. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Eri venäläismedioiden mukaan Peskov viittasi tiedotustilaisuudessa ”Naton infrastruktuurin mahdolliseen laajentumiseen Ukrainan alueelle”. Siitä, mitä tällä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, ei ole selvyyttä.

Kremlin tiedottajan mukaan Venäjä ja Valko-Venäjä ryhtyisivät tällaisessa tilanteessa toimiin, joilla ”taataan molempien maiden turvallisuus”.

Earlier today, Putin’s spokesman said Ukrainian NATO membership was red line for Russia. Here, Ukraine’s foreign minister Dmytro Kuleba fires a response back, saying Russia’s “red line” is its border. “We’ll work out what to do our side of the line by ourselves,” he says. https://t.co/Uv8Sc50zcR

— Oliver Carroll (@olliecarroll) September 27, 2021