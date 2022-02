Ukraina kertoo tuhonneensa saattueen lennokilla

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tuhonneensa useita Venäjän sotilasajoneuvoja turkkilaisella Bayraktar-lennokilla.

Asevoimien ylipäällikkö Valeri Zalužnyi on julkaissut iskusta videon, kertoo Kyiv Independent -lehti.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan Ukrainan vastarinta on osoittanut, ettei Venäjä onnistunut lamauttamaan maan ilmavoimia konfliktin alkuvaiheessa. Ukrainan hävittäjäkoneet ovat pudottaneet viikonlopun aikana useita venäläiskoneita, minkä lisäksi myös lennokeilla on tehty vastaiskuja.

Turkin toimittamat Bayraktar-lennokit osoittautuivat tehokkaiksi jo Armenian ja Azerbaidzanin välisessä konfliktissa.

Ukraine’s top commander Valerii Zaluzhnyi posted a video of what appears to be a convoy of trucks getting hit from the air — he said this was a strike against Russian vehicles by a Ukrainian, Turkish-made Bayraktar drone.https://t.co/Nj6Mzm11ch

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022