Ukraina kertoo pidättäneensä Venäjän tiedustelun salamurharyhmän

Ukrainan turvallisuuspalvelu on pidättänyt seitsemän henkilöä.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU tiedotti keskiviikkona pidättäneensä seitsemän henkilöä, joiden väitetään saapuneen maahan suorittamaan salamurhia ja muita terroritekoja. Pidätettyjen joukossa on Radio Free Europen mukaan ilmeisesti väärennetyllä Kirgisian passilla liikkunut venäläinen, joka on sittemmin tunnistettu Venäjän Ingushian tasavallan johtajan Junus-Bek Jevkurovin apulaiskansliapäällikkö Timur Dzortov.

SBU:n päällikkö Vasyl Hrytsak kutsui pidätettyjä ”Venäjän tiedustelupalvelujen sabotaasi- ja tiedusteluterroristiryhmäksi”.

Hrytsakin mukaan Venäjä on lähettänyt useita itsenäisesti operoivia sabotaasiyksiköitä eri puolille Ukrainaa vuoden 2017 alusta lähtien. Hän syytti tällaisia ryhmiä muun muassa Ukrainan sotilastiedustelun upseerin Maksim Shapovalin kesällä 2017 surmanneesta autopommi-iskusta ja huhtikuun alussa tapahtuneesta pommi-iskun yrityksestä.

Jälkimmäisessä tapauksessa (video alla) kohteena olleen ukrainalaisupseerin auton alle asennettu pommi räjähti ennen aikojaan ja haavoitti sen asettanutta epäiltyä.

SBU:n mukaan operaatioiden takana on ollut Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n upseeri Dmitri Minajev.

For thread completion, here's the CCTV video of him blowing himself up. pic.twitter.com/NZmg6yVmqb — Christo Grozev (@christogrozev) April 17, 2019

SBU now announces capture of Russian secret service officers who tried to blow up car of SBU officer a couple days earlier. One of them – captured – is deputy of the Head of Ingushetia, travelling under fake Kyrgiz passport — Christo Grozev (@christogrozev) April 17, 2019

This is Timur Dzortov (from his social media profile). Deputy to Head of Ingushetia. Captured by SBU under a fake Kyrgyz passport. Indeed, in 2014-2016 he flew extensively within Russia using "ID of Member of Parliament" pic.twitter.com/bEjPuKMSsr — Christo Grozev (@christogrozev) April 17, 2019

This is the Russian secret service officer who blew himself up earlier this month while placing a bomb under the car of a Ukrainian military intelligence officer. He also traveled under a fake ID. SBU says he is now in hospital, and that he was coerced by GRU to do this job pic.twitter.com/njrD00dldZ — Christo Grozev (@christogrozev) April 17, 2019