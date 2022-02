Ukraina kertoo palauttaneensa Mariupolin hallintaansa

Ukrainan asevoimat kertoo ottaneensa Itä-Ukrainassa sijaitsevan Mariupolin kaupungin takaisin hallintaansa kovien taistelujen jälkeen, uutisoi Financial Times.

Tiedotteen mukaan Harkovan kaupungin ympäristössä lähellä Venäjän-vastaista rajaa käydään edelleen raskaita taisteluita.

Taistelut jatkuvat edelleen myös Ukrainan eteläosassa Krimin niemimaan lähistöllä.

Ukrainan asevoimat kertoo onnistuneensa pidättelemään Venäjän hyökkäystä Pohjois-Ukrainassa sijaitsevalla Tshernihivin alueella, joka erottaa Kiovan Valko-Venäjästä ja missä Venäjä on alkanut siirtää joukkojaan rajan yli kohti Ukrainan pääkaupunkia.

– Ukrainan puolustusvoimat pidättelevät venäläisen aggressorin hyökkäystä, tiedotteessa todetaan.

Latest from Ukraine’s army — says it has regained control of Mariupol pic.twitter.com/pkipDryPfH

— Polina Ivanova (@polinaivanovva) February 24, 2022