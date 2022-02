Ukraina julkaisi kuvia vangituista Venäjän sotilaista

Ukraina on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia (jutun alla) vangituista venäläisistä sotilaista.

– Ukrainan asevoimien 93. mekanisoidun prikaatin sotilaat ovat ottaneet kiinni kaksi venäläistä miehittäjää, kertoo Ukrainan viestintäministeriön alaisuudessa toimiva Strategisen viestinnän ja tietoturvan keskus Twitter-tilillään.

Kiinniotettujen kerrotaan kuuluvan Yampolskin moottoroituun kiväärirykmenttiin 91701.

‼️ Military servants of the 93rd Mechanized Brigade of the Armed Forces of Ukraine have captured Russian occupiers! They are from Yampolski motorized rifle regimen 91701.

This is for Putin's future trial in the Hague. pic.twitter.com/NZw0qFNPIs

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 24, 2022