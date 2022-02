Ukraina julistaa hätätilan hyökkäyksen uhan takia

Ukrainan kansallinen turvallisuusneuvosto on päättänyt julistaa maahan hätätilan Venäjän mahdollisen hyökkäyksen uhan takia, kertoo BBC.

Turvallisuusviranomainen Oleksi Danilov sanoi neuvoston kokouksen jälkeen, että hätätila määrätään aluksi 30 päivän ajaksi.

Hätätila on voimassa koko maassa lukuun ottamatta Donetskin ja Luhanskin alueita, missä Ukrainan joukot ovat jo sodassa Venäjän tukemia separatisteja vastaan.

Päätös vaatii vielä Ukrainan parlamentin hyväksynnän. Kansanedustaja Lesia Vasylenko kertoi aiemmin tänään, että parlamentti odottaa neuvoston päätöstä hätätilan julistamisesta.

– Kysymys on siitä, ulottuuko hätätila koko maahan vai Venäjän raja-alueille, Vasylenko totesi Twitterissä.

#Ukraine Parliament awaits State of Emergency Decree. National Security Council debates the draft now. Question is whether to introduce the SofE in the regions bordering with #Russia or the whole of Ukraine pic.twitter.com/lYt2RHlwkQ

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 23, 2022