Ukraina iski lentokentälle, useat hyökkääjän kopterit tuhoutuivat

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tehneensä tykistöiskun maan eteläosissa sijaitsevan miehitetyn Hersonin lentotukikohtaan.

Jopa 15 Venäjän sotilashelikopterin arvioidaan tuhoutuneen tai vaurioituneen tulituksessa.

Ukrainan joukot ovat tehneet alueella onnistuneita vastahyökkäyksiä viimeisen viikon aikana. Hyökkääjien eteneminen kohti länttä on pysäytetty Mykolajivin laitamille.

Ukrainan asevoimat arvioi Venäjän menettäneen sodassa 108 helikopteria, 84 lentokonetta ja yksitoista lennokkia.

#UkraineWar We can now confirm that Ukrainian artillery attacks on the Russian-controlled Kherson air base resulted in the visually confirmed destruction of at least 15 helicopters, with one more example damaged. pic.twitter.com/Kv9QGaI0b1

#Ukraine: Earlier today, Ukrainian forces stuck #Kherson Air Base with Indirect fire, resulting in the destruction of approximately 4 Russian Helicopters and likely damage to 3 more.

The precise type is unknown, but regardless this is a serious attack. pic.twitter.com/1y2NrKrfQz

