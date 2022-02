Ukraina ampui alas Kiovaan suunnatun risteilyohjuksen

Ukraina kertoo, että se on ampunut alas Valko-Venäjältä laukaistun risteilyohjuksen, jonka kohteena olisi ollut pääkaupunki Kiova, kertoo uutiskanava CNN.

– Ukrainan ilmavoimat ampuivat alas risteilyohjuksen, jonka TU-22-pommikone laukaisi Valko-Venäjän alueelta Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Tämä on jälleen yksi Ukrainaa ja sen kansaa vastaan ​​tehty sotarikos, Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko sanoi Twitterissä sunnuntaina.

Ukrainan viranomaisten mukaan venäläiset joukot hyökkäsivät torstaina Valko-Venäjän rajan yli maan hallituksen ja presidentin tuella.

Minutes ago, Ukrainian Air Force shot down a cruise missile launched at the capital of Ukraine, Kyiv, by a TU-22 bomber from the territory of Belarus. This is another war crime committed against Ukraine and its people. #StopRussianAggression

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 27, 2022