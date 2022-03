”Uhkaukset ovat täysin Venäjän ydinstrategian mukaisia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaistutkijoiden mielestä Ukrainan sankarillinen vastarinta ansaitsee lännen täyden tuen.

Venäjä uhkaili länttä ydinaseilla jo ennen viimeisintä hyökkäystään Ukrainaan, ja viittauksia ydiniskujen mahdollisuuteen on toisteltu presidentti Vladimir Putinin ja muiden Kremlin avainhenkilöiden puheenvuoroissa myös laajamittaisten sotatoimien alettua.

– Tämä ei ole sattumaa, vaan nämä uhkaukset heijastavat suoraan Putinin Ukraina-hysteriaa, mutta ne ovat myös täysin Venäjän ydinstrategian mukaisia, amerikkalaiset sotilasasiantuntijat Stephen Blank ja Peter Huessy sanovat National Interest -lehdessä.

He muistuttavat Venäjän jo aiemmin ilmoittaneen varaavansa itselleen oikeuden käyttää ydinaseita tilanteessa, jossa valtion olemassaolo on uhattuna.

– Putinin hallinto on nyt aggressionsa ja sotatoimien hallinnan näkyvän epäonnistumisen vuoksi sisäisesti ja ulkoisesti uhattuna. — Ukraina-hysteriansa vuoksi Putin voisi hyvinkin päätyä siihen, että ydinaseilla uhkaamisen ja niiden käytön aika on koittanut, he toteavat.

Stephen Blank on entinen Yhdysvaltain laivastoakatemian professori, joka toimii nykyisin vanhempana tutkijana Foreign Policy Research Institutessa. Peter Huessy johtaa amerikkalaista GeoStrategic Analysis -konsulttiyhtiötä.

Sietämättömät mittasuhteet

Blank ja Huessy uskovat lähes kaikkien ymmärtävän, että ydinaseuhittelullaan Venäjä haluaa pelotella länsimaat pysyttelemään sivussa sodasta ja rajoittaa kaikkea mahdollista Ukrainalle annettavaa tukea.

Mitä pitempään Ukraina kykenee jatkamaan puolustustaisteluaan ja saamaan aseapua länneltä, sitä vähäisemmiksi Venäjän voiton edellytykset kuitenkin käyvät.

– Ydinaseuhkaukset eivät näin ollen ole pelkästään tai välttämättä lainkaan seuraus Putinin mielenterveyden väitetystä häiriintymisestä, vaan ne edustavat pikemminkin Venäjän ydindoktriinin logiikkaa. Tarkoituksena on taata Moskovalle vapaus käydä sotansa omilla ehdoillaan asevoimiensa tavanomaisesta heikommuudesta, he sanovat.

Jotta Putin ei voisi toimia rankaisematta Ukrainassa, olisi heidän mielestään Yhdysvaltojen ja muiden länsiliittoutuneiden moraalisten ja strategisten etujen mukaista riistää häneltä kaikki voiton toiveet esimerkiksi YK:n hyväksymän lentokieltoalueen avulla. Kun valtuutus tulisi nimenomaan YK:lta, Venäjän kynnys vastata ydinasein olisi kaikista uhkauksista huolimatta ilmeisen korkea.

Jos länsi ei nyt puutu peliin, he uskovat Venäjän pelottelevan ydinaseillaan jatkossa yhä hävyttömämmin. Samaan aikaan humanitaarinen katastrofi Ukrainassa saa entistä sietämättömämmät mittasuhteet, eikä Putinin ja tämän rikoskumppanien voida enää sallia jatkaa ryöstö- ja hävitysretkiä Euroopassa.

– Putin on osoittanut, että hänet voidaan estää vain ylivoimalla. Yhdysvaltojen ja Naton olisi pitänyt jo kauan sitten toimia puolustaakseen paitsi Ukrainaa, myös omia etujaan, arvojaan ja turvallisuuttaan. Ukrainan kansan sankarillinen vastarinta ansaitsee sellaisen tuen, Blank ja Huessy painottavat.