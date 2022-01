Uhka Ukrainalle kasvaa – Venäjä siirtää joukkoja Valko-Venäjälle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valko-Venäjä pyrkii nyt kiinteäksi osaksi Kremlin kokoamaa rintamaa.

Diktaattori Aljaksandr Lukašenkan johtamalle Valko-Venäjälle on muodostumassa yhä merkittävämpi rooli Venäjän valmistelemassa eskalaatiossa Ukrainaa vastaan. Maahan on alkanut tällä viikolla siirtyä uusia Venäjän asevoimien joukkoja, joiden muodollisena tarkoituksena on osallistua sotaharjoituksiin Ukrainan, Puolan ja Liettuan läheisyydessä.

Tiistaina Venäjä ilmoitti aikovansa sijoittaa Valko-Venäjälle muun muassa kaksitoista SU-35-hävittäjää, kaksi S-400-divisionaa ja yhden Pantsir-S-divisioonan. Maan kytkeminen aiempaa tiiviimmin eräänlaiseksi Venäjän läntisen sotilaspiirin jatkeeksi luo asiantuntijoiden mukaan edellytykset hyökätä Ukrainaan paitsi idästä, kaakosta ja miehitetyltä Krimiltä etelästä, myös suoraan pohjoisesta Valko-Venäjän alueelta.

– Joukkojen sijoittaminen Valko-Venäjälle tuottaa Venäjälle tietyn erityisen tärkeän logistisen edun: sen ansiosta Moskova voi saavuttaa vain 90 kilometrin etäisyydellä Valko-Venäjän rajasta sijaitsevan Kiovan Dnepr-jokea ylittämättä, amerikkalaisasiantuntija, apulaisprofessori Brian Whitmore kirjoittaa Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Valko-Venäjän rooli presidentti Vladimir Putinin suunnitelmissa ei ole hänen mukaansa yksinomaan sotilaallinen, vaan myös viimeisimmissä Ukrainaan kohdistetuissa kyberhyökkäyksissä Lukašenkan hallinnolla näyttää olevan vahvasti sormensa pelissä.

– Lukašenka on jo aiemmin ilmaissut, että Minsk ”ei aio seurata sivusta” Moskovan ja Kiovan välistä törmäystä ja että ”on selvää, kumman puolelle Valko-Venäjä asettuu”. Hänen toimintansa viime viikkoina tuntuu vahvistavan sen, että hän on tarkoittanut lausunnoillaan täyttä totta, Whitmore toteaa.

– Diplomaattisesta ratkaisusta meneillään olevaan kriisiin ei juuri ole toivoa, joten Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan näyttää yhä todellisemmalta vaihtoehdolta. Kiitos Valko-Venäjän, Ukrainaan kohdistuva uhka on nyt suurempi kuin koskaan ennen.