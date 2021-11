Uhka asteroideista – USA huolissaan Kiinan avaruusaseista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiina on ilmoittanut kehittävänsä uusia keinoja torjua Maata uhkaavia taivaankappaleita.

Monet asiantuntijat ovat kehottaneet Yhdysvaltoja vahvistamaan kykyään torjua mahdollisesti Maata uhkaavia asteroideja.

Nasan mukaan yli 27 000 planeetan lähialueen kappaletta on jo saatu kartoitettua. Niistä 2 700 on lisätty listaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Mukana on myös pyramidin kokoinen asteroidi, joka ohitti Maan suhteellisen läheltä eli noin kahden miljoonan kilometrin päästä.

Planetaarista puolustusta tutkiva ilmavoimien asiantuntija Peter Garretson huomauttaa Politicon haastattelussa, että vastuunjako asiassa on edelleen epäselvä. Kongressin hyväksymän lain mukaan Valkoinen talo voisi määritellä vastuutahon, mutta päätös on odotellut vuosikymmeniä.

Senaatin puolustuskomiteaa johtava Gary Peters kertoo pitävänsä asteroidi-iskua vakavana uhkana maan kansalliselle turvallisuudelle. Hänen mukaansa hallituksen olisi investoitava nykyistä enemmän puolustusmenetelmiin. Huolena on, että maan lähellä liikkuvista asteroideista vasta pieni osa on löydetty.

Kiinan avaruushallinto määritteli huhtikuussa planetaarisen puolustuksen yhdeksi tärkeimmistä tehtävistään. Sen asevoimien on kerrottu suunnittelevan Maata uhkaavien asteroidien torjumista ohjuksilla tai muilla ratkaisuilla. Tutkija Namrata Goswamin mukaan kehitys voi johtaa uuteen asevarustelukierteeseen.

– Asteroidin kiertoradan muuttaminen raketin avulla voi luoda uusia menetelmiä hyökkäyksellisiin tarkoituksiin, kuten vihollismaan satelliittien tuhoamiseen, Goswami sanoo.