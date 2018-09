Uhanalaisia kaloja autetaan jättihankkeella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Meritaimenen ahdinko johtuu pääasiassa ihmisen rakentamista esteistä, kuten padoista ja siltarummuista.

Uhanalaiset vaelluskalat pääsevät nousemaan ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin ihanteellisille lisääntymisalueilleen Siuntion Kirkkojokeen.

Kaloja autetaan WWF:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen suurella virtavesihankkeella, jonka rakennustyöt ovat jo käynnissä. Kahden padon ohi kulkevat kalatiet valmistuvat syksyn aikana.

Padot ovat estäneet vuosikymmenten ajan äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen nousun koskille lisääntymään. Lajin ahdinko johtuu pitkälti juuri padoista, siltarummuista ja muista ihmisen rakentamista esteistä.

– Poikastuotantoon suoraan sopivien Lempansån koskien pinta-alan on arvioitu olevan noin puoli hehtaaria. Lisääntymiseen kelpaavia alueita on oletettavasti huomattavasti enemmän, koska patojen yläpuolella on enemmänkin inventoimattomia koskia ja sivupuroja, ELY-keskuksen erikoissuunnittelija Harri Aulaskari toteaa tiedotteessa.

– Lisäksi alueita voi kunnostaa, jolloin elin- ja lisääntymisympäristöä saadaan vielä lisää.

Kirkkojoen kalatiet rakennetaan, koska patojen purkaminen ei ollut mahdollista. Raivaukset ja räjäytykset on jo tehty osittain, mutta varsinainen kalateiden muotoilu, rakentaminen ja veden päästäminen uomiin ovat vielä edessä.

– Meritaimenien odotetaan nousevan kutemaan Lempansån koskille heti syksyllä, kun kalatiet ovat valmistuneet, WWF:n sisävesivastaava Elina Erkkilä sanoo.

