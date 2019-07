UFOt ovat isänmaallisia, tilasto todistaa aukottomasti

Amerikkalaiset havaitsevat erikoisia taivaanilmiöitä yleensä varsin tasaisesti ympäri vuoden, hieman enemmän kesäkuukausien aikana.

Vuodesta 1974 asti havaintoja tilastoinut National UFO Reporting Centre (NUFORC) -järjestö kertoo kuitenkin yhdestä erikoisesta piikistä: Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä 4. heinäkuuta selittämättömiä lentäviä kappaleita eli UFO:ja havaitaan joka vuosi valtava määrä.

Vuosina 1995–2018 tehdyistä havainnoista noin kaksi prosenttia tehtiin juuri kyseisenä päivänä. Määrä on noin seitsemän kertaa enemmän kuin mitä puhdas sattuma voisi selittää.

The Economist huomauttaa, että aihetta sivuttiin myös klassikkoelokuva Independence Dayssa, jossa avaruusolentojen emoalus räjäytettiin juuri Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä. ”Ovatko avaruusolennot erityisen isänmaallisia?”, lehti pohtii.

Tavanomaisempi selitys voisi löytyä esimerkiksi heinäkuun 4. päivänä järjestettävistä perinteisistä ilotulituksista.

