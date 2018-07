Tyytyykö Erkki Liikanen kalastelemaan eläkkeellä muikkuja?

Talouskasvuun uskovaa Suomen pankin pääjohtajaa ehdoteltu jopa mahdolliseksi ehdokkaaksi Euroopan keskuspankin johtajaksi.

Eläkkeelle ensi viikolla jäävä Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ei ymmärrä, että joku sanoo kasvun olevan pahasta.

– Siinä täytyy olla kyse väärinkäsityksestä, ilman kasvua kaikki on vaikeampaa. Kasvuhan voi mennä myös alle nollan ja se tarkoittaa köyhtymisen kierrettä, Liikanen toteaa Talouselämän haastattelussa.

Hän arvelee, että taustalla on oikea huoli, sillä talouskasvua on tehty ympäristön kustannuksella, on pilattu luontoa ja on aiheutettu valtavan negatiivisia ulkoisvaikutuksia.

– Globalisaatio on nostanut miljardi ihmistä köyhyydestä, mutta siinä on myös ikävä sivumaku, Liikanen myöntää.

Talouskasvun pitää hänen mukaansa tapahtua ympäristöä tuhoamatta ja yhteisölliset vaikutukset huomioon ottaen.

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Olli Rehn siirtyy ensi viikon torstaina Suomen Pankin pääjohtajaksi eläkkeelle jäävän Liikasen tilalle.

Pankkivaltuusto nimitti tiistaina Suomen Pankin osastopäällikön Tuomas Välimäen Suomen Pankin johtokunnan uudeksi jäseneksi.

Kenestä tulee Mario Draghin seuraaja?

Brittiläinen talouslehti Financial Times kertoi keväällä 67-vuotiaan Liikasen nousseen mahdolliseksi ehdokkaaksi Euroopan keskuspankin johtajan Mario Draghin seuraajaksi ensi vuonna.

Saksan keskuspankin pääjohtajaa Jens Weidmannia pidetään suosikkina tehtävään, mutta FT kertoo, että sisäpiiriläisten mielestä Liikanen pärjäisi suorapuheista Weidmannia paremmin pohjoisen ja etelän joukkojen välisessä kamppailussa EKP:n neuvostossa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich totesi Ylelle huhtikuun alussa, ettö on vielä aikaista arvioida yli vuoden kuluttua täytettävää virkaa, mutta Suomi ja Erkki Liikanen ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.

Hänen mukaansa Suomella on jo nyt kokoaan enemmän vaikutusmahdollisuuksia EKP:ssa ja Suomen Pankkia arvostetaan keskuspankissa.

Liikanen itse on ollut vähäpuheinen tulevaisuuden aikeistaan.

– En käy kampanjaa enää mihinkään tehtävään. Jossakin voi tulla tilanteita, jossa kysytään, teetkö velvollisuutesi ja se on harkittava silloin, Liikanen sanoi toukokuussa Yle TV1:n Ykkösaamussa.

Sen sijaan hän on kertonut lähtevänsä heinäkuussa Saimaalle kalastamaan ahvenia ja muikkuja kuukauden päivät.

– Olen tehnyt joitain rajoitettuja sitoumuksia, mutta siltä tuntuu, että on tässä edessä muutakin kuin muikun kalastusta, Liikanen kuitenkin vihjaisi Ylelle kaksi viikkoa sitten.