Tyytyväisyys sekä hallitusta että oppositiota kohtaan kasvanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitukseen tyytyväisiä on puoluebarometrissa nyt hieman enemmän kuin lokakuussa 2018.

Runsas kolmasosa suomalaisista (35 %) ajattelee Juha Sipilän hallituksen onnistuneen tehtävissään vähintään melko hyvin, kertoo Kantas TNS:n kevään Puoluebarometri. 54 prosentin mielestä hallitus on onnistunut tehtävissään joko melko huonosti tai huonosti.

Oppositio on kansalaisten mielestä selvinnyt hieman heikommin kuin hallitus. Oppositio on toiminut hyvin tai melko hyvin 30 prosentin mielestä. 55 prosentin mielestä oppositio on suoriutunut melko huonosti tai huonosti.

Keskustalaisista 31 prosenttia arvioi hallituksen toimineen hyvin ja 44 prosenttia melko hyvin. Kokoomuslaisten keskuudessa vastaavat luvut ovat 20 ja 54 prosenttia.

Kaikkien oppositiopuolueiden kannattajien selkeät enemmistöt ilmaisevat tyytymättömyytensä hallituksen toimintaan.

Valtaosa sosialidemokraateista (83 %) ja vasemmistoliittolaisista (80 %) suhtautuu hallituksen toimintaan kielteisesti.

Perussuomalaisista samoja ajatuksia on 71 prosentilla ja vihreistä 73 prosentilla.

Varsinkin SDP:n kannattajat ovat tyytyväisiä oppositioon. Heidän enemmistönsä (57 %) arvelee sen toiminnan onnistuneen vähintään melko hyvin.

Vasemmistoliiton kannattajista vastaava käsitys on 39:llä ja vihreistä 40 prosentilla. Perussuomalaisista 32 prosenttia on tyytyväinen oppositioon.

Kokoomuslaisista 78 prosenttia pitää opposition suoriutumista huonona ja keskustalaisista 71 prosenttia.

Hallitukseen tyytyväisiä on nyt hieman enemmän kuin lokakuussa 2018, jolloin edellinen mittaus toteutettiin. Hallituksen tuorein tulos on sen toimikauden toiseksi paras.

Oppositiota koskevat arviot ovat parantuneet lokakuusta 2015 lähtien.