”Tyttöjen silpomisen on loputtava – hallitus ei voi enää odottaa”

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, ei yksikään silpomistapaus ole Suomessa edennyt tuomioon saakka.

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) peräänkuuluttaa Kokoomusnaisten kolumnissa hallitukselta kiireellisiä toimia, jotta eduskuntaan saataisi esitys tyttöjen silpomiseen liittyvän rikoslain täsmentämisestä.

Päätös, jonka mukaan rikoslakia tämän osalta tiukennettaisiin, hyväksyttiin eduskunnassa jo vuonna 2020, mutta hallitus ei ole vieläkään saanut aikaan esityksiä lainmuutoksista.

– Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen loukkaa ihmis- ja itsemääräämisoikeuksia, heikentää naisten tasa-arvoa sekä aiheuttaa terveydellisiä, sosiaalisia ja seksuaalisia haittoja. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on ympäri maailmaa esiintyvä järkyttävä väkivallan muoto, jossa tytön tai naisen sukuelimiä vahingoitetaan ilman lääketieteellistä syytä, Vikman kirjoittaa.

Suomessa on THL:n laskelmien perusteella 10 000 silvottua tyttöä ja naista ja arvioiden mukaan 3000 tyttöä, joilla on riski joutua silvotuksi. Vaikka silpominen on jo nyt määritelty rikoslaissa törkeäksi pahoinpitelyksi, yhtään tuomioita ei asiassa ole Suomessa vielä annettu toisin kuin muissa Pohjoismaissa.

Sofia Vikmanin mukaan rikoslakia silpomisen osalta olisi jo voitu täsmentää, jos hallitus olisi toiminut asian suhteen. Hänen mielestään ei ole perusteltua, että asiaa on odotettu jo lähes puolitoista vuotta, sillä kyseessä ei ole monimutkainen muutos.

– Yksikin silvottu tyttö on liikaa. Hallitus ei voi enää odottaa ja haudata asiaa työryhmiin. Meidän on onnistuttava suojelemaan tyttöjä nykyistä paremmin. Lainsäädäntömme on nykyistä selkeämmin viestittävä jyrkän kielteinen kanta silpomiseen ja rikosvastuu on saatava toteutumaan, Vikman perustelee.