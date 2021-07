Tytti Yli-Viikari: Tilanteeni on todella kesken

VTV:n entisen pääjohtajan mukaan edes asioiden faktoja ei välttämättä ole esitetty oikein.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan tehtävästä irtisanotun Tytti Yli-Viikarin mukaan hänen tapauksensa on todella kesken. Yli-Viikari totesi tiistaina järjestetyssä SuomiAreenan keskustelussa, ettei poliisin esitutkinta ole vielä valmistunut.

– On monenlaisia näytelmiä. Näytelmäkirjallisuudessa mennään aika pitkälle taaksepäin sinne Aristoteleen ja Senecan aikoihin. Sieltä meille on kiteytynyt sellainen malli, että kun [William] Shakespearen sanoin ”iso pyörä pyörii mäkeä alaspäin”, niin kannattaa hellittää otetta, tai se taittaa niskat. Ja tämä tällainen ajatus siitä, että meillä on näitä tarinan kaaria, ja jos joku on ylhäällä, niin sen on tultava alas, niin se on osa meitä ihmisiä, Tytti Yli-Viikari vastasi tilaisuuden juontajan, Tekirin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaan kysymykseen siitä, miten hänen kohdallaan kävi näin.

– Tilanne on vaan ollut niin herkullinen joillekin intresseille. Minä näen tämän niin, että tällaisena kun se iso pyörä lähtee liikkeelle, niin siellä tulee pelkoa, siellä tulee opportunismia. Sankarin viitta tai sankarin kanssa samaan rintamaan on hyvin inhimillinen lähtökohta sille toiminnalle.

Yli-Viikari kommentoi keskeneräistä esitutkintaa toteamalla, että ”asioita ei ole vielä käsitelty, jotka sitten olisivat ehkä voineet johtaa tähän tuomioon, jonka nyt sitten olen [medialta] saanut”.

– Tilanne on tosi kesken. Minun näkökulmastani varmasti olisi pitänyt ymmärtää silloin jo tammi-helmikuussa, että nyt iso pyörä pyörii mäkeä alas. Shakespearissa Kuningas Learissa narri tämän toteaa. Älä jää sinne sen runtelemaksi. Mutta se on hyvin vaikeaa nähdä, ja oikeastaan ei haluaisi uskoa, että tämä voi olla yksi totuus.

”Konna on kuravellissä”

Entinen VTV:n pääjohtaja kertoo pohtineensa tapaustaan ja miettinyt sitä, mikä tilanteeseen ajoi. Yli-Viikarin mukaan häneen on ollut yhteydessä useita ihmisiä, jotka ovat kertoneet heille sattuneista vastaavanlaisista tilanteista.

– Sieltä kyllä tulee se kokemus – ja puhun nyt ihmisenä, joka on ollut tapahtumaketjun keskiössä – kokemus siitä, että medialla jossain vaiheessa on vain se yksi mahdollinen tarina. Se yksi narratiivi, johon tartutaan ja jota ruokitaan. Joka on meissä ihmisissä sisällä, Yli-Viikari sanoi.

– Se on meille turvallista ajatella, että tuossa on nyt se konna, ja se konna on nyt kuravellissä. Siitä tulee joku tyydytys myös sille yleisölle. Mutta sillon kun on asetettu siihen konnan asemaan, käyttäen sanoja – kuten tässäkin on viljelty, kauneudenhoitopalveluita – mitä jos media olisi ottanut ihan ne faktat, että oli viestintätilanteita, joihin pääjohtaja meikattiin? Olisiko siitä saatu tällaista raivoa aikaiseksi, Yli-Viikari kysyy.

Yli-Viikarille huikattiin, ”[entä ne] lentopisteet”?

– Kun virallinen tutkinta on käynnissä, niin ei niitä lähdetä avaamaan, Yli-Viikari vastasi.

Ex-pääjohtajan mukaan faktoja ei esitetty oikein

Yli-Viikarilta kysyttiin, ”ymmärrätkö sitä närkästystä kansassa, mitä sinun tapauksessasi on kerrottu toiminnastasi?”

– Mielestäni on hyvin tärkeää huomata, että mitkä ovat ne asiat siellä taustalla ja miten ne on esitetty. Itse en koe, että asioita on esitetty mitenkään suhteuttaen tai kohtuullistaen, tai että siellä edes olisi faktat esitetty oikein, Yli-Viikari vastasi.

– Kun tätä kirjoittelua aloitettiin, niin me yritimme saada oikaisuja läpi, ja kertoa, että no – mitä viraston näkökulmasta on tapahtunut. Siinä oli hirmuinen aikapaine.

– Edelleen tartun siihen pyörä-symboliikkaan. Aika vaikeaa oli itse pysyä perässä.