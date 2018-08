Tytti Tuppurainen: Lääkkeiden saatavuusongelmat korjattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja esittää lääkeyritysten, tukkukaupan ja apteekkien välisen tiedonkulun parantamista.

Tuoreen tutkimustiedon perusteella noin 80 prosentilla apteekeista oli lääkkeiden saatavuusongelmia päivittäin tai lähes päivittäin.

– Tilanne on kestämätön. Saatavuusongelmia on yleisesti käytetyissä lääkeryhmissä, kuten hermostoon vaikuttavissa lääkkeissa sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä, SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen viitaa tiedotteessaan Itä-Suomen yliopistossa hiljattain tarkastettuun Kati Sarnolan väitöskirjaan.

Saatavuusongelmat koskevat ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lisäksi myös tuotanto- ja lemmikkieläinten lääkkeitä.

– Kesällä esimerkiksi kyyn pureman hoitoon tarvittavaa seerumia eläimille ei ollut juurikaan saatavilla Pohjois-Suomen alueella. Seerumin puute voi aiheuttaa vaikeita myrkytystapauksia tai jopa lemmikin menetyksen. Ongelmana on saatavuuden ohella seerumin tähtitieteellinen hinta, Tuppurainen sanoo.

Osa lääkkeiden saatavuusongelmista johtuu tekijöistä, johon on vaikea vaikuttaa. Suomen lääkemarkkinat ovat pienet eikä täällä sen vuoksi ole riittävästi lääkealan kilpailua. Lisäksi tuotteiden myynnissä on kausivaihteluita. Tuppurainen korostaa, että on kuitenkin toimenpiteitä, joilla tilannetta voitaisiin helpottaa.

– Tiedonkulkua lääkeyrityksiltä ja lääketukkukaupoilta apteekkeihin voitaisiin parantaa ja lisäksi edellyttää varautumis- ja kriisiviestintäsuunnitelmia, hän esittää.

Tuppurainen on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ihmisten sekä kotieläinten lääkkeiden saatavuusongelmasta.

– Lääkehuollon toimivuus on yksi terveydenhuoltojärjestelmämme kulmakivi, Tuppurainen sanoo.