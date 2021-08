Tytti Tuppurainen: EU:n ja Britannian kohdattava Kiina yhdessä

Ministerin mukaan Euroopan ja Iso-Britannian tärkein kumppani on Yhdysvallat

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan kuluneen vuoden aikana on tapahtunut kaksi merkittävää muutosta: Yhdysvaltain vallanvaihdos ja Iso-Britannian EU-ero.

– Sanomani on seuraava: EU:n ja Iso-Britannian on kohdattava Kiina yhdessä. EU:n, Suomen ja Iso-Britannian kohdalla sekä intressit että arvot ovat yhteisiä. Meidän kannaltamme olennaisen tärkeää transatlanttista suhdetta voidaan edistää yhdessä Iso-Britannian kanssa. Erityisen olennaista on vaikuttaa transatlanttisen yhteisön Kiina-strategiaan. Yhdessä Iso-Britannian kanssa EU:n on vaikutettava siihen, kuinka koko transatlanttinen yhteisö kohtaa Kiinan, Tuppurainen sanoi Suurlähettiläspäivänä pitämässään puheessa.

Tuppuraisen mukaan strategisissa arvioinneissa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että maailman tulevan kehityksen kannalta ratkaisevaa on taloudellisesti vahvistuvan ja vaikutusvaltaansa kasvattavan Kiinan aseman vakiintuminen.

– Johtaako Kiinan vahvistuminen kärjistyvään vastakkainasetteluun vai hyvinvointia kasvattavaan yhteistyöhön? Onko Kiina kumppani ilmastopolitiikassa. Euroopan kannalta olisi kohtalokasta maailman jakautuminen jyrkästi kahteen taloudelliseen ja poliittiseen leiriin Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Eurooppa putoaisi näiden välille repeävään railoon.

Oikeusvaltioperiaate

Tuppuraisen mielestä EU:n on oltava vahva ja yhtenäinen ollakseen globaali vaikuttaja. Unionin yhtenäisyys perustuu yhteisille arvoille, ja sen vahvuus perustuu oikein ymmärretylle strategiselle autonomialle ja yhteistyölle läheisten kumppaniemme kanssa.

– EU:n arvoista ensimmäinen on oikeusvaltioperiaate. Korostamme sitä, että demokratialle, ihmis- ja perusoikeuksille ja laillisuusperiaatteelle rakentuva yhteiskunta- ja markkinatalousmalli on eurooppalaisten valtioiden ja elämänmuodon perusta.

– Vaalimalla arvojamme luomme myös muurin ideologiselle, autoritaariselle vyörytykselle, jonka tavoitteena on murentaa EU:n toimintakyky.

Uhkana protektionismin nousu

Tuppuraisen mielestä EU:n on myös hyödynnettävä taloudellista voimaansa ja omiin vahvuuksiinsa perustuvaa kilpailukykyään.

– Euroopan strateginen autonomia, EU:n talouden vahvuus perustuu sääntöpohjaisella ja avoimelle maailmankaupalle. Eurooppalaisessa kauppa- ja kilpailupolitiikassa Suomella on erityisen hyvät perusteet toimia avoimen, globaalin talousjärjestelmän puolesta. Suomi elää tuonnista ja tuonnin maksamiseksi viennillä tarvitsemme avoimia markkinoita.

Tuppurainen korostaa, että Kauppapolitiikassa on löydettävä ratkaisuja, joilla vältetään protektionismin nousu ja globaalitalouden kahtiajako Yhdysvaltain ja Kiinan välille.

– Suomen on vaikutettava EU:n kauppapolitiikkaan globaalia avoimuutta korostaen, ympäristö- ja ihmisoikeustavoitteita edistäen.

Kumppanuus Britannian kanssa

Tuppuraisen mukaan monenkeskisyyttä korostavalle EU:lle luonnollinen ja läheinen kumppani on Iso-Britannia.

– Voimavaroinamme ovat yhteiset arvot ja yhteiset intressit. Britannian pitkän aikavälin edut ovat samat kuin Euroopankin, britit ovat kaupankäynnin kansakunta.

Hän korostaa, että EU:n on vahvistettava kumppanuutta Iso-Britannian kanssa.

– Meidän on kohdattava Kiina yhdessä ja vaikutettava yhdessä Yhdysvaltoihin transatlanttisen yhteisön tasapainoisen Kiina-politiikan muotoilemiseksi. EU:n ja Iso-Britannian lähestymistapa Kiinaan on samankaltainen. Se antaa edellytykset laatia yhteinen Kiina-politiikka, jossa kauppasuhteiden ohella katsottaisiin pelisääntöjä laajemminkin. Tämä lisäisi EU:n painoarvoa Yhdysvaltain kanssa käytävässä keskustelussa.

Maailman muuttumisesta huolimatta Euroopan ja Iso-Britannian tärkein kumppani on Tuppuraisen mukaan Yhdysvallat.

– Turvallisuuspolitiikassa Euroopan sitoutumista transatlanttisten intressien ja arvojen kokonaisuuteen ei pidä kyseenalaistaa. Yhdysvalloille vahva ja yhtenäinen EU on korvaamaton kumppani. Tänä päivänä se tarvitsee unionia liittolaisekseen siinä kuin Eurooppa Amerikkaakin.