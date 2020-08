Tyssäsikö sinipuna? Näin kokoomusehdokkaat näkevät

Hallitusyhteistyötä SDP:n kanssa ei pidä sulkea pois, katsovat kokoomuksen varapuheenjohtajaehdokkaat.

Kokoomuksen varapuheenjohtajaehdokkaat eivät pois sulje hallitusyhteistyötä SDP:n kanssa seuraavalla vaalikaudella, vaikka nykyhallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka monia hirvittää.

Nykypäivä lähestyi kesällä sähköpostitse kokoomuksen puoluekokouksessa 4.– 6.9. puolueen varapuheenjohtajiksi ehdolla olevia kansanedustajia: Elina Lepomäkeä, Antti Häkkästä, Anna-Kaisa Ikosta ja Mari-Leena Talvitietä.

– Olen pettynyt nyky-SDP:n tapaan tehdä mielikuvapolitiikkaa Suomen tulevaisuuden kustannuksella. Toivon tämän hallituskauden opettavan SDP:lle nöyryyttä valtavien haasteidemme edessä. Sen pohjalta voisi lähteä rakentamaan tulevaisuuden yhteistyötä. Minkäänlaista hallituskokoonpanoa ei tule sulkea etukäteen pois, linjaa Elina Lepomäki.

Antti Häkkänen korostaa niin ikään, että kokoomuksen ”tulee olla yhteistyökykyinen kaikkiin suuntiin”.

– Eri puolueiden kanssa saadaan aikaan eri asioita. SDP:n kanssa esimerkiksi koulutuksen ja sivistyksen sekä teollisuuden ja kaupungistumisen osalta on perinteisesti löydetty kompromisseja. Erottavia tekijöitä sitten löytyykin melkoinen lista, Häkkänen huomauttaa.

Anna-Kaisa Ikonen korostaa, että nykyisen hallitusohjelman pohjalta yhteistyö ei olisi mahdollista. On vaikea kuvitella kokoomusta sellaiseen hallitukseen, jossa paetaan vastuuta vaikeista päätöksistä eikä kyetä katsomaan tulevaisuuteen. Silti tulevaan on hyvä katsoa avoimin mielin.

– Vaikka SDP on nykyhallituksessa kallellaan punavihreän politiikkaan ja me teemme terävää oppositiopolitiikkaa, siltoja ihmisten välillä ei pidä polttaa. Uusi hallitus kootaan uudelta pohjalta ja uskon, että tarvittaessa sinipunapohjalta on mahdollista edistää useita suuriakin uudistuksia. Työtä se kuitenkin vaatii, Ikonen korostaa.

Hän pohdiskelee, että yhteisiä nimittäjiä voisi löytyä jopa enemmän kuin nykyhallituksessa, jonka sisällä tuntuu olevan vastakkaiset näkemykset niin talous-, ilmasto-, maaseutu-, kaupunki- ja EU-politiikkaan kuin sosiaaliturvauudistukseenkin.

Myös Mari-Leena Talvitie peräänkuuluttaa toimintaa, jossa yhteistyösuhteet eri puolueisiin – mukaan lukien SDP – ovat kunnossa.

– Yksin ei politiikassa saa läpi mitään kestävää. Suomea ja Eurooppaa voi rakentaa vain kumppaneiden kanssa, hallituksesta käsin, hän linjaa.

Nykypäivä esitti varapuheenjohtajille laajan kysymyspatteriston, jossa he pohtivat myös muun muassa sitä, miten kokoomus on onnistunut oppositiossa ja mitkä kysymykset jakavat puolueita tulevaisuudessa. Nykypäivässä julkaistu juttu on luettavissa kokonaisuudessaan Verkkouutisten Plus-osiosta. Kirjautuminen on maksuton.