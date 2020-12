Tyrmistys suomalaisten jouluaikeista: Luulevatko olevansa poikkeuksia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Apulaisylilääkäri ihmettelee välinpitämättömyyttä koronasuosituksia kohtaan.

Terveysviranomaiset ovat painottaneet moneen otteeseen suomalaisille, että tänä vuonna joulu tulisi viettää ydinperheen kesken ja muun muassa matkustamista toisille paikkakunnille tulisi välttää.

Maaseudun tulevaisuuden kyselyn mukaan kuitenkin jopa 81 prosenttia suomalaisista aikoo tavata taloutensa ulkopuolisia jouluna koronasuosituksista huolimatta.

Espoon kaupungin apulaisylilääkäri Sanna Stålnacke tyrmää suomalaisten jouluaikeet.

− Neljä viidestä taitaa ajatella olevansa poikkeustapauksia. Suositus olla tapaamatta läheisiä on rankka, mutta nyt ei pitäisi lipsua rintamasta. Kaikkien panos on tärkeä, Stålnacke kirjoittaa Twitterissä.

− Jouluna läheisten kanssa vietetty aika on tärkeää, eikä yksin kannata jäädä tänäkään vuonna. Nyt on kuitenkin hyvä juhlia samassa tilassa vain läheisimpien ihmisten kanssa ja käyttää luovuutta muiden tapaamisessa. Ikääntyneiden läheisten kohdalla on tärkeää noudattaa heidän toiveitaan joulunvietosta, ohjeistaa THL:n johtaja Mika Salminen.

Neljä viidestä taitaa ajatella olevansa poikkeustapauksia. 🤔 Suositus olla tapaamatta läheisiä on rankka, mutta nyt ei pitäisi lipsua rintamasta. Kaikkien panos on tärkeä. MT: Valtaosa suomalaisista aikoo tavata omaisiaan ja tuttaviaan joulun aikaan https://t.co/kcvsM2RFhD — Sanna Stålnacke (@StalnackeSanna) December 18, 2020