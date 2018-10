Uutisankka väitti joulukonsertin peruuntuvan muslimien vuoksi

Suuren ruotsalaisen joulukonsertin peruminen ei johdu uskonnollisista syistä.

Kansainvälisillä äärioikeistolaisilla verkkosivuilla on esitetty väite, jonka mukaan ruotsalainen joulukonsertti on peruttu siksi, että maan muslimimaahanmuuttajia ei loukattaisi. Väite on The Localin mukaan perätön.

Örebrossa vuodesta 2001 lähtien järjestetty O Helga Natt -konsertti on Ruotsin suurin ulkona pidettävä joulukonsertti. Sen on voinut katsoa televisiosta kymmenen vuoden ajan, mutta tänä vuonna sitä ei televisioida. Vielä on epäselvää, järjestetäänkö konserttia ollenkaan.

Lähetyksen aiemmin toteuttaneen TV4:n mukaan konserttia ei televisioida, koska konsertin järjestämisestä ei ole varmuutta.

− Taistelemme perättömiä uutisia vastaan ja vastaamme niihin, että konserttiin liittyvillä epävarmuustekijöillä ei ole mitään tekemistä niiden väitteiden kanssa, joita nyt eri foorumeilla on esitetty. Toivomme, että O Helga Natt televisioitaisiin jälleen ensi vuonna, sanoo kanavan tuottaja Karin Dofs The Localille.

Myöskään se, järjestetäänkö konserttia ollenkaan, ei liity uskontoon. Konsertin peruuntumisen takana ei myöskään ole ”Ruotsi”, niin kuin väitteissä on esitetty.

Konsertin järjestämisessä on tapahtunut viivästyksiä, joista uhka peruuntumiselle johtuu. Viivästykset johtuvat konserttia järjestävistä ja rahoittavista osapuolista.

Örebron markkinoinnista vastaava Örebrokompaniet kertoo aikovansa käyttää O Helga Natt -konserttiin suunnitellut varat johonkin muuhun joulutapahtumaan, jos konsertti ei toteudu.

Vuonna 2016 väitettiin, että Ruotsissa olisi kielletty jouluvalot uskonnollisista syistä. Väitteet otettiin Ruotsissa – jossa jouluvaloja oli ripustettu tavalliseen tapaan – yllättyneinä vastaan. Väitteet olivat ilmeisesti saaneet alkunsa liikennevirasto Trafikverketin tiedotteesta, jonka mukaan tahojen, jotka haluavat ripustaa valoja valtion omistamiin lyhtypylväisiin, tulisi hakea lupaa juridisista ja terveydellisistä syistä.