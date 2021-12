Tyrmäys hallituksen EU-toimille: Ristiriitaista ja poukkoilevaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jari Kinnusen mukaan taksonomia osoitti EU-vaikuttamisen heikkoudet.

Hallituksen on suoristettava rivinsä EU-päätöksenteon valmistelussa. Näin vaatii kokoomuksen kansanedustaja Jari Kinnunen, jonka mukaan Sanna Marinin (sd.) hallituksen EU-vaikuttaminen näyttää ristiriitaiselta, poukkoilevalta ja tulokset huonoilta.

– EU:n kestävän rahoituksen luokittelun eli taksonomian ilmastokriteerien äänestystulos sen viimeistään näytti. On huolestuttavaa, ettei hallitus kyennyt muodostamaan kantojaan EU:ssa tapahtuvan ennakkovaikuttamisen tueksi. Nyt Suomi reagoi jälkijunassa ja hävisi äänestykset, Kinnunen sanoo.

Kestävän rahoituksen ilmastokriteerejä vastusti 13 jäsenmaata. Asetuksen kaatuminen olisi vaatinut määräenemmistön, eli 20 jäsenmaata.

Ilmastokriteerit ovat kuitenkin vain paketin ensimmäinen osa, Kinnunen muistuttaa. Luonnon monimuotoisuutta koskevat kestävän rahoituksen kriteerit ovat tekeillä ja komission esitystä odotetaan ensi kesäksi.

– Emme voi hyväksyä ehdotuksia, joissa Suomen metsille ollaan asettamassa tarkkoja, pohjoiseen metsätalouteen sopimattomia vaateita. EU ei ota päätöksenteossaan huomioon suomalaista metsäosaamista, metsäteollisuuden positiivisia ilmastovaikutuksia, pohjoisten metsien ominaisuuksia ja metsänhoidon käytänteitä.

– Tällaisessa tilanteessa Suomen hallituksen tulisi olla teräkunnossa puolustamassa suomalaista metsätaloutta, Kinnunen sanoo.

Kokoomusedustaja vaatii hallitukselta Suomen EU-vaikuttamisen terävöittämistä. Kinnusen mukaan Suomen on vaikutettava jo ennakolta komissiolta tuleviin esityksiin erityisesti kansallisesti merkittävissä kysymyksissä.

– Suomen EU-vaikuttamista on nyt todella parannettava. Taksonomiaa ollaan EU:ssa laajentamassa ja näihinkin neuvotteluihin Suomi tarvitsee itselleen yksimielisen kannan. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että Suomi ehtii ajoissa neuvottelupöytiin. Nyt kannan muodostamista ollaan lykkäämässä ensi keväälle ja se on liian myöhäistä. Kukaan muu ei tätä työtä puolestamme tee, ellemme me itse, Kinnunen päättää.