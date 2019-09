Tyrmäys burkineille: Eikö suvaitsevaisuudella ole raja?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Seida Sohrabin ja Manolis Huukin mukaan eurooppalaiset arvot ovat koetuksella.

– Burkineista käyty keskustelu on osa suurempaa arvokeskustelua. Eurooppalaiset arvot ovat koetuksella, ellemme vedä rajaa sille, mikä on sallittua ja mikä ei. Nykyinen kielto ei syrji uskonnon tai sukupuolen perusteella. Islamilainen pukeutumissääntö koskee vain naisia ja on täten ristiriidassa tasa-arvon kanssa. Jokaiselle naiselle pitäisi suoda mahdollisuus vapautua alistavista rakenteista, valtiotieteen maisteri ja kansalaisaktivisti Seida Sohrabi ja kokoomuksen Kannuksen kaupunginvaltuutettu Manolis Huuki toteavat Iltalehden mielipidekirjoituksessaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suositteli viime viikolla, että kaikki uimahallit sallivat burkinien käytön. Viranomaisen mukaan burkinin käytön sallittavuus uima-asuna eri uimahalleissa vaihtelee ja tietoon on tullut useita tapauksia uimahalleista, joissa ei ole sallittu uimista burkinia käyttävälle naiselle. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan burkinin kieltäminen voi olla syrjintää. Valtuutettu suositteli myös erilaisten yksityisten peseytymistilojen rakentamista kaikkien ihmisten ja ihmisryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Esimerkiksi SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee on puoltanut burkinien sallimista.

Seida Sohrabi ja Manolis Huuki ovat eri mieltä yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa. Heidän mukaansa burkinien käyttö ei edistä tasa-arvoa ja on vastoin eurooppalaisia arvoja.

– Burkinin käytön taustalla vaikuttava alkuperäinen tavoite on samantapainen kuin burkan tai minkä tahansa muun islamilaisen kulttuuripiirin vaatteen tapauksessa. Näillä vaatteilla kahlitaan naisten luontaista seksuaalisuutta. Alistaminen selittyy taustalta kumpuavalla patriarkaalisuudella, jolla naiset pakotetaan pukeutumaan siveellisesti. Asiaa perustellaan uskonnolla ja kulttuurilla. Tämä estää länsimaissa elävien musliminaisten sopeutumisen paikalliseen kulttuuriin, Sohrabi ja Huuki toteavat.

Burkinien salliminen johtaa heidän mukaansa eurooppalaisen arvopohjan murenemiseen, johon ei ole varaa.

– Tällöin me sallisimme aidon suvaitsevaisuuden sijaan sellaisia perinteitä ja tapoja, jotka ovat selkeästi ristiriidassa eurooppalaisten arvojen kanssa. Eikö suvaitsevaisuudellakin ole rajansa, Sohrabi ja Huuki kysyvät.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksen toteutuminen edesauttaa kirjoittajien mielestä musliminaisten eriytymistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Tällöin pitkällä aikavälillä sekä suomalainen yhteiskunta että maahanmuuttajat häviävät. Naisia alistavien pukeutumisnormien arkipäiväistyminen vaarantaa tasa-arvomme perustan ja lisää polarisaatiota.

Seida Sohrabin ja Manolis Huukin mielestä Suomen tulisi ”seurata muita Euroopan maita ja kieltää naisia alistavien asujen käyttö”.

– Meidän on edistettävä muslimien assimiloitumista eurooppalaiseen tapakulttuuriin eikä erotella ihmisiä eri ryhmiin. Musliminaisten pukeutumissääntöjen muuttuminen parantaa naisten tasa-arvoa ja vapauttaa heidät islamilaisen patriarkaatin kahleista.