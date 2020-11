Tyrmäys Anders Tegnellille: Suomen ennuste meni pieleen

Oxfordin yliopiston tutkija Max Roser on nostanut esiin Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnellin ennusteen toukokuulta.

Tegnell arvioi Financial Timesille, että Ruotsi olisi vahvoissa asemissa syksyllä alkavaan koronan toiseen aaltoon. Hänen mukaansa epidemian nopeampi leviäminen Ruotsissa olisi synnyttänyt ”korkean immuniteettitason”.

– Mutta Suomessa immuniteetin taso tulee olemaan hyvin matala. Onko Suomen pakko mennä jälleen täydelliseen sulkutilaan? Tegnell kysyi.

Koronavirustapaukset laskivat Suomessa lähelle nollaa kesäkuun puolivälin jälkeen ja pysyivät vähäisinä pitkälle elokuuhun asti.

Ruotsissa vahvistettujen Covid-19-tapausten määrä pysyi koko kevään ja kesän huomattavasti Suomea korkeammalla tasolla. Ratkaiseva käänne tapahtui lokakuussa, jolloin infektioiden määrä kääntyi Ruotsissa jyrkkään kasvuun.

Väestön määrään suhteutettuna Covid-19-tapausten viikoittainen keskiarvo on pysynyt Suomessa varsin tasaisena loka- ja marraskuussa.

Tegnell in May:

“In the autumn there will be a second wave. Sweden will have a high level of immunity and the number of cases will probably be quite low.

…

But Finland will have a very low level of immunity. Will Finland have to go into a complete lockdown again?”

— Max Roser (@MaxCRoser) November 15, 2020