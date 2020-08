Tyrmäys alkoholiveron korotukselle: Ero Viroon repeää

Kokoomuksen Arto Satosen mukaan korotukset voivat lietsoa viinarallia.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen tyrmää valtiovarainministeriön esittämän alkoholiveron korotuksen.

– Korotukset ovat maltillisia, mutta kun Viro samaan aikaan lieventää omaa alkoholiveroaan, niin veroero repeää jälleen, mikä väistämättä kiihdyttää uudelleen alkoholin, tupakan ja muidenkin tuotteiden tuontirallia Virosta, mikä ei ole kansantalouden etu, Satonen kirjoittaa viikkoviestissään.

Alkoholiveron korotus sisältyy valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) tällä viikolla esittelemään budjettiehdotukseen vuodelle 2021.

Satonen kritisoi alkoholiveron korotuksen lisäksi sitä, että budjetista ei löydy helpotusta vaikeuksissa oleville kunnille.

– Kuntaliiton mukaan kunnille lankeaa 1,7 miljardin koronalasku, mikä on siis tulossa jo kunnille lisäbudjetissa myönnetyn tuen lisäksi. Jos uutta rahaa kunnille ei löydy, niin kunnissa on edessä hyvin laaja YT-neuvottelujen kierros, joka samalla edelleen heikentää työllisyyttä.

Hallituspuolueet neuvottelevat budjetista syyskuun puolissavälissä kokoontuvassa riihessä. Satonen arvioi, että työllisyystoimista sopiminen aiheuttaa hankaluuksia hallitukselle.

– Vanhanen on jättänyt työllisyystoimista päättämisen hallituksen varsinaiseen budjettiriiheen, joka on syyskuun puolivälissä. Silloin otetaan tosissaan valtionvarainministeristä ja Keskustasta mittaa. Jos sieltä tullaan ulos ilman oikeasti työllisyyteen vaikuttavia päätöksiä, niin silloin on Keskustan eväät tässä hallituksessa syöty. Sen verran pontevasti on puolueen taholta odotuksia budjettiriiheen luotu, Satonen kirjoittaa.