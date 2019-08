Typhoonit Virosta Venäjän sotilaskoneita vastaan – video

Twitterissä on julkaistu harvoin nähtävää videomateriaalia Naton hävittäjien lennoista Ämarista vastaanottamaan Venäjän sotilaskoneita.

Videolla on kaksi Britannian kuninkaallisten ilmavoimien Typhoonien lentoa Venäjän koneita vastaan viime päivien aikana. Venäjän sotilaskoneet lensivät lähellä Viron ilmatilaa, oletettavasti siis Suomenlahdella tai Itämerellä.

Ensin liian lähellä lensivät Antonov AN-26 -kuljetuskone, strateginen pommittaja TU-142 ja kaksi SU-27B -hävittäjää. Seuraavana päivänä tarvittiin vastaantuloa TU-134 -kuljetuskoneen vuoksi.

Britannia on ollut toukokuusta asti Naton valvontavuorossa Baltia Air Policing -operaatiossa.

NEW: Royal Air Force Typhoon jets have been launched twice in the past two days to intercept Russian military aircraft "flying close to Estonian airspace".

It's the 15th and 16th scramble since the RAF took over #NATO Air Policing in May. pic.twitter.com/dBbYuYOxVY

— Henry Jones (@hthjones) August 6, 2019