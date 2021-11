”Typerä woke-kulttuuri johti demokraattien tappioihin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltalainen poliittinen suunnittelija sanoo, että ihmiset näkevät woke-puheen läpi.

Yhdysvaltain demokraattipuolueen poliittinen suunnittelija James Carville sanoo, että woke-kulttuuri on syynä puolueen huonoihin vaalituloksiin viime aikoina. Carvillelta kysyttiin PBS-kanavalla, mikä vaaleissa meni pieleen, ja hän vastasi näin:

– Täysin typerä woke-kulttuuri on se, joka meni pieleen. Ei pidä katsoa vain Virginiaa tai New Jerseytä. Katsokaa Long Islandia, Buffaloa, Minneapolisia, jopa Seattlea. Tarkoitan tätä hulluutta, jossa halutaan lopettaa poliisin rahoitus ja ottaa Abraham Lincolnin nimi pois kouluista. Ihmiset näkevät tämän läpi, Carville sanoo The Hill -lehden mukaan.

Hän viittaa kuluneella viikolla käytyihin kuvernöörin- ja paikallisvaaleihin, joissa demokraatit kärsivät tappioita.

– Sillä (woke-kulttuurilla) on todella tukahduttava vaikutus demokraatteihin koko maassa. Näiden ihmisten pitäisi mennä wokesta puhdistavaan laitokseen (woke detox center). He käyttävät kieltä, jota kukaan ei käytä, ja siihen kohdistuu vastaisku, ja siihen turhaudutaan.

Woke tulee englannin kielen verbistä wake, joka merkitsee heräämistä. Woke-kulttuuriin kuuluu muun muassa loukkaavien ja vanhentuneiden termien kieltäminen ja keskustelijoiden sulkeminen keskustelun ulkopuolelle.

Carvillen mukaan Virginiassa ja New Jerseyssä haluttiin tehdä pesäero woke-kulttuuriin, minkä vuoksi republikaanit voittivat vaalit. Hän sanoo, että asian pitää muuttua. Hän sanoo, että demokraattipuolueessa tiedetään ongelma, mutta harva uskaltaa sanoa asian ääneen.

– Woke-kulttuuri on ongelma ja kaikki tietävät sen. Kenen tahansa kanssa keskustelee, ja minä keskustelen paljon demokraattien kanssa, sanovat samaa. Mutta he eivät halua sanoa sitä ääneen.