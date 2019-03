Työvoimapula vaivaa yhä useampaa ammattia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työvoimapulasta kärsii 54 ammattia Suomessa. Vuotta aiemmin työvoimapulaa poti 39 ammattia.

Kaksi vuotta sitten työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tarkastelluista reilusta 200 ammatista vain 24. Vastaavasti niiden ammattien lista, joissa on työvoiman ylitarjontaa, on pienentynyt.

Ylitarjonta-ammatteja on nyt enää 21, kun vuotta aiemmin niitä oli 29. Vähenemä ei kuitenkaan ole yhtä iso kuin aiemmin, kertoo työ- ja elinkenoministeriön tuore Ammattibarometri.

Barometrin mukaan suurta pulaa osaavasta työvoimasta on puheterapeuttien sekä toimisto- ja laitossiivoojien ammateissa. Pula-ammattien kärkipäässä on tapahtunut muutoksia. Rakennusalan ammatteja listalla on enää vain yksi; rakennusalan työnjohtajat.

Vuosi sitten rakennusalan työnjohtajista oli suurta pulaa ja top 15 -listalla olivat rakennusalalta myös rakennusinsinöörit, betonirakentajat ja raudoittajat sekä muut rakennustyöntekijät.

Terveys- ja sosiaalialan ammattien osuus pula-ammattien top 15 -listalla on jälleen kasvussa. Puolet pula-ammattien kärjessä olevista on terveys- ja sosiaalialalta. Puheterapeuttien lisäksi pulaa on muun muassa yli- ja erikoislääkäreistä sekä yleislääkäreistä.

Lähitulevaisuuden tilanteesta TE -toimistot arvioivat, että rekrytointitarpeet kasvavat siivoojien, ravintolatyöntekijöiden, kodinhoitajien, kotiapulaisten, rakennusmaalarien ja maansiirtokoneiden kuljettajien ammatissa.

Ylitarjontaa sihteerityössä ja luovilla aloilla

Työvoiman ylitarjonta-ammattien top 15 -listalla muutokset ovat olleet vähäisiä. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleissihteerin ammatissa. Uutena ammattina ylitarjonnan listalle ovat nousseet tuote- ja vaatesuunnittelijat, kirjastotyöntekijät sekä koulunkäyntiavustajat.

Ylitarjonta-aloilla on paljon luovan työn ammatteja, muun muassa eri alojen tuotesuunnittelijoita sekä kaupallisen ja yleisen viestinnän ammatteja.

Pitkään ylitarjonta-ammattien kärkipäässä olleiden huonekalu- ja konepuuseppien tilanne on muuttunut, sillä näillä aloilla työvoiman kysyntä ja tarjontatilanne arvioidaan olevan tasapainossa.

Useassa ammatissa työvoimapula on lisääntynyt selvästi kahdessa vuodessa. Vaikka ammatin työmarkkinatilanne olisi valtakunnantasolla tasapainoinen, tilanne vaihtelee suuresti alueittain. Suhteellisesti eniten työvoimapula-ammatteja on Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Työvoiman ylitarjonta-ammatteja on eniten Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.