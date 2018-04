Työvoimapula räjähti maakunnissa, jo joka viides rekrytointi ulkomailta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ongelma on kärjistynyt erityisesti Kainuussa, Lapissa ja Satakunnassa.

Yrityksillä on yhä suurempia vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Työntekijöistä on tällä hetkellä huutava pula myös maakunnissa, joiden työllisyysnäkymiä on aiemmin pidetty synkkinä.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suurimmat ongelmat ovat Kainuussa, Lapissa ja Satakunnassa.

Esimerkiksi Lapissa rekrytointiongelmia oli neljä vuotta sitten 29 prosentilla toimipaikoista. Viime vuonna osuus oli jo 41 prosenttia.

Kainuussa 43 prosentilla yrityksistä oli viime vuonna vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa.

Hallitus päätti kehysriihessä ohjata 60 miljoonaa euroa tilanteen helpottamiseksi. Varoja käytetään muun muassa muuntokoulutuksen järjestämiseen ja työvoiman kohtaanto-ongelman torjumiseen.

Työvoimapulan vuoksi ulkomaisen työvoiman osuus on kasvanut viimeisen vuoden aikana esimerkiksi metallialalla.

– Lähes kaikilla konepajoilla alkaa jo olla joko omaa tai vuokratyövoimaa ulkomailta. Tekijät tulevat Itä-Euroopasta, Baltiasta, Lähi-idästä ja Aasiasta, Teknologiateollisuuden johtaja Matti Mannonen totesi maaliskuussa Lännen Medialle.

Ympäri Suomea on pulaa erityisesti hitsaajista, särmääjistä ja koneistajista.

Kiskokaluston valmistaja Transtech kertoo tehneensä lähes viidesosan uusista rekrytoinneista ulkomailta. Kainuuseen on palkattu muun muassa puolalaisia ja venäläisiä hitsaajia.

Yhtiön toimitusjohtajan Lasse Orren mukaan täydennyskoulutuksille on tällä hetkellä suuri tarve.

– Täällä on selkeästi tarvetta täsmäkoulutukselle. Esimerkiksi hitsarin perustaidot voi oppia jo puolen vuoden kurssilla, Orre pohtii.