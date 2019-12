Työväenpuolueen tappio suurin 84 vuoteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jeremy Corbynin johtama puolue hävisi Britannian vaaleissa monia ydinalueitaan.

Britannian pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolue sai torstain ylimääräisissä parlamenttivaaleissa ennusteitakin suuremman murskavoiton.

Puolue voitti 47 uutta vaalipiiriä ja lisäsi alahuoneen paikkamääräänsä 364 edustajaan, mikä laajentaa konservatiivien enemmistöä 78 paikkaan. Perjantaina päivällä odotettiin enää yhden vaalipiirin tulosta yhteensä 650 vaalipiiristä.

Enemmistö on BBC:n mukaan suurin sitten vuoden 1987 vaalien, jolloin konservatiiveja johti pääministeri Margaret Thatcher.

Työväenpuolue Labourin tappiota on pidetty historiallisen suurena. Oppositiojohtaja Jeremy Corbynin luotsaama puolue menetti 59 paikkaa, joista moni sijaitsi Labourin perinteisillä ydinalueilla Pohjois-Englannissa ja Walesissa.

Boris Johnsonin selvä Brexit-kanta puri työväenpuolueen aiemmin hallitsemissa vaalipiireissä, jotka olivat äänestäneet EU-eron puolesta vuoden 2016 kansanäänestyksessä. Työväenpuolueen tulos oli surkein vuoden 1935 jälkeen.

Työväenpuolue oli luvannut vaaliohjelmassaan toista Brexit-kansanäänestystä ja valtavaa julkisen sektorin laajentamista. Jeremy Corbyn kertoi perjantaina olevansa pettynyt tuloksiin ja totesi, ettei johda puoluetta enää seuraaviin parlamenttivaaleihin.

Paikkansa menettänyt työväenpuolueen kansanedustaja Ruth Smeeth syytti puoluejohtajaa tappiosta.

– On herännyt aitoja kysymyksiä siitä, onko puolueella edes oikeutta olla olemassa. Keitä meidän on tarkoitus edustaa, Smeeth kysyi the Guardianin mukaan.

EU-myönteiset liberaalidemokraatit menettivät yhden 12 kansanedustajastaan, kun puolueen puheenjohtaja Jo Swinson hävisi paikkansa Skotlannin kansanpuolue SNP:lle.

Pääministeri Johnsonin mukaan vaalivoitto murskasi kaikki esteet maan EU-eron tieltä.

– Saamme Brexitin valmiiksi tammikuun 31. päivään mennessä. Ei enää jossittelua, Boris Johnson sanoi.

#BREAKING The United Kingdom will have majority Conservative Government. 🇬🇧 pic.twitter.com/3InBFfanlS — Conservatives (@Conservatives) December 13, 2019