Työttömyysturvan yhdistäminen keikkatyöhön helpottuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on antanut esityksen koskien soviteltua työttömyysetuutta.

Esityksellä korjataan yksi työttömyysturvan ja keikkatyön yhdistämisen suurimmista ongelmista. Lyhytkestoisen työn vastaanottaminen työttömyysaikana helpottuu vastaisuudessa, kun palkka vähentää työttömyysturvaa vasta palkanmaksukuukautena eikä työntekokuukautena. Työttömyysturvan sovittelu siirtyy siis ansaintaperiaatteesta maksuperiaatteelliseksi.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) pitää uudistusta välttämättömänä, jotta yhä useammalle voidaan antaa mahdollisuus pysyä työelämässä kiinni myös työttömyyden sattuessa.

Ansaintaperiaatteen perusteella maksettu työttömyysetuus on aiheuttanut vaikeuksia ihmisten arjessa. Keikkatyön vastaanottaminen on voinut aiheuttaa yksilön maksuvarmuuden heikentymistä, mikä luo negatiivisen kannusteen työn vastaanottamiseen.

Satosen mielestä esitys on tervetullut muutos ihmisten arjen helpottamiseksi.

– Tällä hetkellä moni jättää keikkatyön vastaanottamatta, mikä on kaikkien tappio. Kun käyt tekemässä esimerkiksi keikkatöitä, vähenee työttömyystukesi määrä samassa kuussa, vaikka palkka maksettaisiin vasta seuraavassa kuussa. Tämä on aiheuttanut monille vaikeita tilanteita, sillä esimerkiksi vuokra on maksettava kuukausittain eikä vasta kuukautta myöhemmin, kun palkka maksetaan, Satonen sanoo.

Hän toteaa, että esitys on osa kokonaisuutta ihmisten arjen ja työllisyyden parantamiseksi.

– Tehdyt toimet ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Koko hallituskauden ajan on tehty suurempia ja pienempiä uudistuksia, jotka helpottavat ihmisten arkea sekä tekevät pienenkin työpätkän vastaanottamisen helpommaksi ja houkuttelevammaksi. Esimerkiksi itsensä kouluttaminen työttömyysturvalla on helpotettu ja yrittäjyyden aloittaminen työttömyysturvalla on mahdollistettu, Satonen sanoo.

Hän haluaa, että seuraava etappi ensi vaalikaudella on kokonaisvaltainen sosiaaliturvauudistus, joka kannustaa vastaanottamaan työtä.

– Ensi kaudella sosiaaliturvauudistus on ratkaisevassa osassa työllisyyden lisäämiseksi. Nykyinen jäykkä ja byrokraattinen sosiaaliturvamalli ei vastaa sitä tarvetta, joka suomalaisilla on työnteon tekemisestä houkuttelevammaksi, Satonen toteaa.