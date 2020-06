Työttömyysturvan suojaosa nousee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suojaosan korotus koskee myös yrittäjiä, joille Kela maksaa työmarkkinatukea koronaepidemian vuoksi.

Työttömyysetuuden suojaosaa nostettiin kesäkuussa väliaikaisesti 300 eurosta 500 euroon. Myös liikkuvuusavustuksen ehtoja lievennetään tilapäisesti.

Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman vaikutusta työttömyysetuuteen. Suojaosa on 500 euroa, jos sovittelujakso on kuukausi, tai 465 euroa, jos sovittelujakso on neljä viikkoa.

Kelan tiedotteen mukaan korotus koskee niitä sovittelujaksoja, jotka alkavat 1. kesäkuuta tai sen jälkeen. Jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää jatkossakin työttömyysetuutta 50 senttiä.

Soviteltua työttömyysetuutta voi saada henkilö, joka tekee esimerkiksi osa-aikatyötä, keikkatyötä, korkeintaan kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä tai lyhennettyä työpäivää lomautuksen vuoksi. Suojaosan korotus koskee myös yrittäjiä, joille Kela maksaa työmarkkinatukea koronaepidemian takia.

Liikkuvuusavustusta voi saada jatkossa kokoaikatyön työmatkaan, jos päivittäisen edestakaisen työmatkan kesto ylittää kaksi tuntia päivässä aikaisemman kolmen tunnin sijaan. Avustusta voi saada myös henkilö, joka muuttaa työn perässä.

Liikkuvuusavustus on 33,66 euroa päivässä ilman korotuksia. Muutos on voimassa 12. kesäkuuta lähtien.

Avustuksen tarkoitus on helpottaa työn vastaanottamista oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta. Avustus on tarkoitettu työmatkakuluihin tai kuluihin, jotka aiheutuvat lähemmäs työpaikkaa muuttamisesta.

Kelan mukaan muutosten tarkoituksena on tukea kausityön vastaanottamista ja työn perässä liikkumista sekä parantaa tuen saajien taloudellista tilannetta koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Muutokset ovat voimassa lokakuun loppuun saakka.