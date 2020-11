Työttömyysluvut voivat muuttua, kun tutkimusta uudistetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tilastokeskus haluaa ensi vuoden uudistuksella helpottaa vastaamista ja parantaa tulosten laatua.

Tilastokeskus uudistaa työvoimatutkimustaan ensi vuoden alussa uuden EU-lainsäädännön mukaiseksi ja tekee siihen samalla kansallisia uudistuksia.

Uudistukset saattavat Tilastokeskuksen mukaan vaikuttaa työvoimatutkimuksen tunnuslukuihin, kuten työttömyys- ja työllisyysasteisiin.

– Työvoimatutkimus on Tilastokeskuksen suurin kyselytutkimus, josta tuotetaan paljon seuratut luvut työllisyydestä ja työttömyydestä. Kyseessä on varsin monimutkainen kokonaisuus, jonka uudistaminen on tehty huolella – tämän mittaluokan uudistuksia tehdään korkeintaan kerran kymmenessä vuodessa, kertoo Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun tiedotteessa.

Tavoitteena on helpottaa tutkimukseen vastaamista sekä parantaa tulosten laatua ja kansainvälistä vertailtavuutta.

Tällä hetkellä tietoja kerätään puhelin- ja käyntihaastatteluilla, mutta ensi vuodesta alkaen kysymyksiin on mahdollisuus vastata myös verkossa. Uudistusta pidetään tärkeänä siksi, että entistä useampi jättää vastaamatta vapaaehtoisiin kyselyihin. Verkkokyselyillä uskotaan saavutetavan myös kustannussäästöjä.

Kyselylomakkeen sisältöä uudistetaan uuden EU-lainsäädännön mukaiseksi. Tärkeimmät muutokset koskevat kysymyksiä työajasta ja sitä, milloin henkilö määritellään työlliseksi. Suurin vaikutus on uudistuksella, joka koskee vanhempainvapaata. Uuden määrittelyn mukaan vanhempainvapaalla olevat lasketaan jatkossa työllisiksi.

Työvoimatutkimuksen uudistetussa tulosten laskentatavassa huomioidaan uusi EU-lainsäädäntö, tiedonkeruutapaan toteutettavat muutokset ja yleinen vastausasteen aleneminen kyselytutkimuksissa.

Tilastokeskus on arvionut muutosten vaikutuksia viime vuoden syksyllä tehdyn esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa kävi muun muassa ilmi, että verkossa ja puhelimessa vastanneet edustavat selkeästi erilaisia väestöryhmiä. Verkossa vastanneet olivat ikäjakaumaltaan vanhempia ja useammin korkeakoulutettuja.

Ensimmäiset uuden työvoimatutkimuksen tulokset julkaistaan ensi vuoden alussa. Tulosten aikavertailun vuoksi myös aiempien vuosien luvut tuotetaan korjattuina vuodesta 2000 alkaen.