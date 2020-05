Työttömyyskassa valmistautuu hakemusruuhkaan – käsittely venyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lomautukset ovat kasvattaneet työttömyyspäivärahojen hakemusten määrää kaikissa työttömyyskassoissa.

Suomen suurin työttömyyskassa Yleinen työttömyyskassa YTK kertoo saaneensa maalis-huhtikuun aikana noin 30 000 uutta päivärahahakemusta, eli noin kahdeksan kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Vuosittain YTK:ssa käsitellään noin 45 000 vastaavaa hakemusta, joten nyt hakemuksia on kahdessa kuukaudessa tullut yhtä paljon kuin normaalisti kymmenessä kuukaudessa. Näiden lisäksi YTK hoitaa myös normaalit jatkohakemukset, joiden määrä on myös kasvanut, kun työllistyminen on hidastunut.

Varsinaiset ruuhkaviikot käsittelyssä alkavat toukokuun toisella viikolla, jolloin käsittelyaika ylittää ensimmäisen kerran 30 päivää. Pisimmillään joissain hakemustyypeissä käsittelyaika voi YTK:n mukaan venyä noin 50 päivään.

– Hakemusten määrä ei kuitenkaan ole kasvanut niin nopeasti eikä niin suureksi kuin pahimmassa skenaariossa arvioimme. Uskomme pystyvämme toimimaan jatkossakin siten, ettei kestämätöntä viivettä jäsenillemme tule, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Tilanne elää jatkuvasti sen mukaan, kuinka lomautukset todellisuudessa toteutuvat ja viivästymät sen mukaan. Tällä hetkellä käsitellään uusia hakemuksia, jotka on lähetetty 6.4. Näissä hakemuksissa käsittelyaika siis noin 24 päivää. Muiden hakemusten osalta YTK:n käsittelyajat ovat alle vuorokaudesta noin viikkoon.

Kevään aikana YTK saa sata uutta tekijää, joiden avulla tasoitetaan ruuhkahuippua asiakaspalvelussa ja hakemuskäsittelyssä.

Työttömyysturvan rahoittavat pääosin valtio ja Työllisyysrahasto työttömyysvakuutusmaksujen kautta. Kassojen jäsenmaksujen osuus ansiopäivärahojen rahoituksesta on noin 5,5 prosenttia. Sanna Alamäen mukaan YTK:n talous on tällä hetkellä vakaa eikä lähikuukausien osalta ole näkyvissä suuria uhkia.