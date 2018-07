”Työttömyys on alhaalla, koska kaikki tekevät kahta työtä”- mitäh?

Verkkouutiset kertoi USA:n demokraattien uuden tähden, 28-vuotiaan Alexandria Ocasio-Cortezin takeltelusta tässä jutussaan. Liittovaltion edustajainhuoneen tulevan kuopuksen puheista on nyt noussut uusi kohu.

Alexandria Ocasio-Cortezin uusi kömmähdys on talouden alalla. Hän on valmistunut Bostonin yliopistosta pääaineinaan taloustieteet ja kansainväliset suhteet.

Ocasio-Cortez aloittaa oheisella haastatteluvideollaan sanomalla, että juontajan mainitsemat hyvät talousluvut ovatkin ”osa ongelmaa”.

– Me katsoimme lukuja, ja kaikki sanovat että työttömyys on alhaalla – kaikki on hyvin, vai mitä? No, työttömyys on alhaalla, koska kaikilla on kaksi työtä, Alexandria Ocasio-Cortez sanoo.

– Työttömyys on alhaalla, koska ihmiset tekevät 60, 70, 80 tuntia työtä viikossa ja saavat tuskin ruokaa lapsilleen.

Työllisyyslukuja laskiessa ihmiset kuitenkin lasketaan joko työllisiksi tai työttömiksi. Asiaan ei vaikuta, vaikka joku tekisi 25 työtä.

