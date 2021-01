Työttömyys näyttää vaikealta alkuvuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työttömyysasteen nousu jatkui joulukuussa.

Yleisen työttömyyskassa YTK:n tilastojen mukaan työttömyys on yhä korkealla tasolla ja joulun kausityöllistävä vaikutus näyttää jääneen tavallista pienemmäksi. Korkean pohjatyöttömyyden, nousevan kausityöttömyyden ja pitkittyvän epidemian yhdistelmä tekee alkuvuoden työttömyystilanteesta kiperän.

YTK ennakoi, että tammikuusta on tulossa työttömyyden suhteen vaikea.

– Tilanne työmarkkinoilla vie yhä useamman palkansaajan työttömyysuhan alaiseksi, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

YTK arvioi saavansa tammikuussa jopa 78 000 hakemusta, mikä nostaisi jäsenistön työttömyysastetta 1,5–2,5 prosenttiyksiköllä. Luku sisältää lomautetut ja osittain työttömänä olevat.

Tammikuun aikana uusia ensihakemuksia on tullut yhteensä 103 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana joulukuussa. Eniten kasvua on lomautettujen ensihakemuksissa. Jatkohakemukset mukaan lukien hakemuksia on saapunut 43 prosenttia enemmän kuin tammikuussa 2020.

Joulukuun korkea työttömyys nosti etuusmenoja

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli joulukuussa 11,3 prosenttia. Työttömyysaste nousi marraskuusta joulukuuhun 17 prosenttia. Muutos edelliseen vuoteen on edelleen suuri, 57 prosenttia. Joulukuussa 2019 ennen koronaepidemiaa kassan jäsenistön työttömyysaste oli 7,2 prosenttia.

Joulukuussa YTK maksoi etuuksia yhteensä 79,6 miljoonaa euroa. Nousua viime vuoden joulukuuhun oli 86,6 prosenttia, eli maksettujen etuuksien määrä on lähes tuplaantunut vuoden takaiseen verrattuna. Kokonaisuudessaan YTK maksoi viime vuonna etuuksia yhteensä noin 856 miljoonaa euroa.

Lomautusten määrä jäänyt korkeaksi

Alamäen mukaan lomautusten määrä vakiintui syksyllä korkealle tasolle ja niiden määrä kasvoi joulukuussa edelleen, eikä vauhti ole tammikuussa hidastunut.

– Koronan ja lakimuutosten vuoksi lomautus on yhä useamman kohdalla ollut ansiopäivärahan hakemisen syy, mikä murtaa kuvaa työttömyydestä kokoaikaisena ja ehdottomana ilmiönä, Alamäki pohtii.

Syyskuussa 2020 alkanut lomautusten nousu on jatkunut joulukuussa. Sen sijaan kokonaan työttömien ensihakemuksia saapui joulukuussa hieman vähemmän kuin marraskuussa, eli työntekijöitä jäi kokonaan työttömäksi hieman aiempaa vähemmän.

Joulukuussa YTK:lle saapuneiden soviteltavien ansiopäivärahojen hakemusmäärä on pudonnut 11 prosenttia marraskuuhun verrattuna. Tämä viittaa siihen, että osa-aikatyön tekeminen on vähentynyt, mikä on poikkeuksellista, koska tyypillisesti osa-aikatyötä tekevien määrä kasvaa joulun alla.

Joulun kausityöllisyys onkin saattanut koronatilanteen vuoksi jäädä aiempia vuosia vähäisemmäksi. Kuva tarkentuu tammikuun hakemusten myötä, sillä joulukuussa tehty osa-aikatyö näkyy vasta siinä vaiheessa.