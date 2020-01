Työttömyyden kasvu huolestuttaa taloustuntijoita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitukselta toivotaan painavia ja rakenteellisia toimia työmarkkinoille.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan joulukuun työllisyystilastojen viesti on ristiriitainen. Työllisyyden kasvu yllätti hänet positiivisesti, mutta toisaalta myös työttömyys lisääntyi ensimmäisen kerran kahteen vuoteen. Työllisyysasteen trendi oli joulukuussa 73 prosenttia ja työttömyysasteen 6,7 prosenttia. Työttömänä oli 164 000 henkeä, mikä oli 18 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Nyt kannattaakin viimeistään herätä siihen, ettei työttömyys ole enää Suomessa alenemassa. Toistaiseksi työttömyys on pysynyt näennäisesti laskussa, vaikka tosiasiassa on lähinnä poljettu paikallaan. Nyt vaakasuuntaista työttömyyskehitystä on jatkettu jo kokonainen kalenterivuosi, eikä sitä vanhemmilla meriiteillä voi enää ratsastaa. Siksi työttömyyden vuosimuutos kääntyi negatiiviseksi, Appelqvist toteaa tiedotteessaan.

Hän kuitenkin muistuttaa, että julkisen talouden kestävyyden kannalta työllisten määrä on ratkaisevampi kuin työttömien. Työllisyysasteen trendin uusi ennätyslukema onkin hänen mielestään huikea uutinen. Lisäksi Tilastokeskus korjasi aiempienkin kuukausien arvioita ylöspäin.

– Positiivista on se, että lisää työvoimaa on edelleen löytynyt ja osallistumisaste on noussut entisestään. Optimistisen tulkinnan mukaan työmarkkinoille tuleva uusi työvoima olisi vain hetkellisesti työttömänä ennen työpaikan löytymistä myöhemmin. Uusia avoimia työpaikkoja nimittäin ilmoitettiin TE-toimistoihin joulukuussa edelleen huikea määrä eli 55 400 kappaletta. Lukemassa oli kasvua 9500 paikan verran jopa verrattuna viime vuoden valmiiksi korkeaan tasoon, Appelqvist arvioi.

Avointen työpaikkojen pysyminen kuukaudesta toiseen ennätystasolla kertoo kuitenkin hänen mukaansa siitä, ettei paikkoihin ole enää helppo löytää tekijöitä maan rajojen sisäpuolelta, ainakaan ilman painavia uusia politiikkatoimia.

Myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki pitää tuoreita työllisyyslukuja positiivisena yllätyksenä, mutta hän muistuttaa Sanna Marinin (sdp.) hallituksen olevan vasta alkutaipaleella.

– Trendinousu ei todennäköisesti ole istuvan hallituksen ansiota, vaan palautuu aiempiin päätöksiin sekä kansainväliseen suhdanteeseen. Päätöksiä kun nykyhallitus ei yksinkertaisesti ole vielä juurikaan ehditty tehdä, Kotamäki huomauttaa tiedotteessaan.

Hän kiinnittää Appelqvistin tavoin työttömyyden kehitykseen.

– Valitettavasti työttömyys ei ole laskenut pitkiin aikoihin. Suomen kansantalous lienee lähellä rakenteellisen työttömyyden tasoa tai jopa alle sen. Tarvitaan rakenteellisia toimia, Kotamäki vaatii.

Lue myös:

Suomen työllisyysaste on nyt 73 prosenttia

Ekonomistin mukaan työmarkkinoiden toipuminen on ohi