”Leipä valuu syrjään kulttuurialalla – Pietarista porukka päästettiin läpi”

Kulttuurialaa ei ole tuettu oikein, kokoomusedustajat sanovat.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopran mukaan hallitus on epäonnistunut kulttuurialan toimijoiden tukemisessa. Kopra osallistui yhdessä kokoomuksen Marko Kilven ja Saara-Sofia Sirénin kanssa MTV Uutisten SuomiAreenan keskustelutilaisuuteen ”Kokoomus ja Moisio: kulttuurin ja tapahtumien uusi aamunkoitto koronan jälkeen”.

– Vähän ihmettelen sitä haluttomuutta, samoin kuin yritystukiin liittyen, jotka eivät osu ihan kohdalleen. Monet niistä hyötyvät, ja suurin osa varmasti, mutta kyllähän sen olisi voinut huolellisemmin ja täsmällisemmin tehdä siten, että niin moni ei kärsisi niin paljon kuin nyt on kärsitty, Jukka Kopra totesi keskustelussa.

– Mutta sen sijaan se, missä hallitus oli ripeä, niin kyllä järjesti toimeentulotukea korotetusti niille, jotka eivät käy töissä. Sehän tapahtu heti pandemian alkuvaiheessa hyvinkin ripeästi. Mutta sitten nämä, jotka käyvät töissä, tekevät bisnestä ja maksavat veroja – siellä ei sitten viitekehys toimikaan, Kopra sanoi.

Kulttuurialalta kantautuneet viestit ovat Kopran ja Kilven mukaan olleet pysäyttäviä.

– On mennyt puolitoista vuotta, että saisi tehdä jotain ja leipä valuu syrjään. Ja sitten vastavuoroisesti porukkaa tulee futiskisoista Pietarista, ja he eivät jaksa kolmea tuntia odottaa bussissa rajalla, niin heidät päästetään läpi, Kopra päivitteli.

”Paljon opittavaa”

Kokoomuksen kansanedustajan Saara-Sofia Sirénin mukaan koronakriisin hoidosta ei ole pandemian aikana välttämättä opittu juuri mitään. Hänen mukaansa rajoitukset tulevat aina yhtäkkiä, ja viimeiseen asti ollaan epätietoisuuden varassa siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Se, mitä tästä pitäisi oppia, on strategisempi ote. Pitää olla selvät sävelet siitä, että millä tavalla toimitaan pandemiassa ja miten rajoituksia laitetaan toimeen. Siinä ei myöskään saisi olla ihan kohtuuttomasti alueellisia eroja. Se ei myöskään voi olla yksittäisistä virkamiehistä kiinni, Sirén sanoi.

– Kaikilla pitäisi olla yhteinen ymmärrys siitä, miten lukuja tulkitaan ja missä vaiheessa rajoituksia otetaan käyttöön.

Hyvä käytännön esimerkki on Sirénin mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) exit-strategia. Kansanedustaja totesi, ettei vieläkään tiedä, ”onko kenellekään ihan selvää, mikä se strategia käytännössä on – mikä on se meidän polkumme ulos tästä kriisistä”.

– Toivon, että olisi otettu opiksi nyt siitä, että tällaisia pandemioita tulee. Tämähän ei ollut mikään musta joutsen tai taivaalta pudonnut kriisi, vaan terveyskriisi, josta varoiteltiin jo useampia vuosia. Kaikki, jotka ovat tulevaisuustutkimusta tehneet, ovat pitäneet sitä ihan perusskenaariona.

– Korona tuskin jää viimeiseksi. Meidän pitää valmistautua paremmin.

Nyrkin sivuuttaminen virhe

Jukka Kopran mukaan Suomeen olisi pitänyt perustaa jo heti pandemian alussa presidentti Sauli Niinistön ehdottama koronanyrkki.

Kopran mukaan Niinistön ehdotuksessa oli kysymys suomalaisen turvallisuusjohtamisen ytimestä, jossa yksi koordinoitu taho johtaisi asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja tiedonhankintaa. Näin myös päättäjille suunnatussa maanpuolustuskurssilla opetetaan.

– Pandemiassa ei toimittu niiden oppien mukaan, vaan tämä oli ikään kuin meidän turvallisuusajattelun ulkopuolinen kriisi. Se on minusta hassua, Kopra sanoi.

– Siksi me olemme suuemmassa liemessä kuin me välttämättä olisimme, jos näin oltaisiin toimittu aikaisemmin. Meillä on kuitenkin harjoiteltu tätä homma ja mietitty, miten toimitaan, kun kriisi on päällä.

