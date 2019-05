Työtön avautuu IL:ssä urakurssista – ”yleistä diibadaabaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valmennuksessa jaettiin elämänohjeita ja neuvoja rahan säästämiseen.

Työtä hakeva Johanna Laakso avautuu Iltalehdessä TE-toimiston hänelle osoittamasta uravalmennuskurssista.

– Tuollaiset CV:n hieromiset ovat yhtä tyhjän kanssa, hän toteaa.

Laakso osallistui neljän viikon uravalmennuskurssille, jotta hän täyttäisi aktiivimallin ehdot. Kurssin työvoimahallinto oli ostanut yksityiseltä yritykseltä. Samalle kurssille osallistui hänen mukaansa niin nuoria vastavalistuneita kuin eläkeikää lähestyviä työnhakijoita.

– Kyllähän sen kurssin ohjelman pitäisi olla oikeasti räätälöidympää. Pitäisi ottaa huomioon, minkälaista työvoimaa yritykset alueella tarvitsevat ja minkälaista osaamista kurssille osallistuvilta työttömiltä puuttuu, Laakso sanoo.

Laakson mukaan kurssimateriaalit sisälsivät esimerkiksi yleisiä elämänohjeita ja neuvoja rahan säästämiseen.

– Muillakin työvoimatoimiston kursseilla olen ollut jo 1990-luvulla, mutta tämä uravalmennuskurssi oli kyllä vähän sellainen rimanalitus mun uralla. Sisältö oli lähinnä työnhakukurssille soveltuvaa. Ehkäpä tämä on sitä, mitä valtio on heiltä tilannut. Vastuuhan on palvelun ostajalla, hän sanoo.

Työtä Laakso ei kurssin avulla saanut.

– Työpaikkojen etsiminen on kuitenkin kurssilaisen omalla vastuulla. Kurssin vetäjältä sai vinkkejä siihen, mitä työhaastattelussa ehkä kysytään ja muuta vastaavaa, hän sanoo.

– Olisihan se ollut mahtava yllätys, jos kurssin vetäjä olisikin ollut joku guru, joka löytäisi minulle töitä ihan, että simsalabim. Se oli kuitenkin ihan sitä samaa yleistä diibadaabaa. Eihän se ihminen mene sinne työpaikkaan työhakemuksia tekemään, vaan hänellä pitää olla ne taidot, joiden takia työnantaja hänet haluaa palkata.

Hänen mukaansa kurssin ainoa konkreettinen hyöty oli sen aikana maksettu korotettu työttömyyspäiväraha ja 9 euron veroton kulukorvaus osallistumispäivää kohti.

– Ja olihan ihan kiva siellä hotellin kokoushuoneessa toisten kurssilaisten kanssa jutella.