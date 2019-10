Työterveyslaitos kiistää kansanedustajan väitteet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työterveyslaitos sanoo auttavansa kaikin voimin sisäilmasta oireilevia.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen sanoi lauantaina Työterveyslaitoksen kyykyttävän sisäilmasta sairastuneita ja väistelevän vastuuta. Laitos kiistää väitteen.

– Toimimme vilpittömästi sen puolesta, että työpaikoilla olisi hyvä sisäilmasto ja oireilevat henkilöt saavat apua, sanoo johtaja Sanna Lappalainen Työterveyslaitoksesta.

– Olemme olleet tutkimassa ja ratkaisemassa sisäilmaongelmia vuosikymmenien ajan. Tietoisuus hyvän sisäilman merkityksestä hyvinvoinnin tukena on kasvanut merkittävästi näinä vuosina ja olemme tuoneet paljon uutta tietoa sisäilmaan liittyvistä tekijöistä ja keinoja ratkaista sisäilmaongelmia.

Työterveyslaitos on laatinut esimerkiksi ohjeen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen työpaikoilla. Ohjeen mukaan huonoon sisäilmastoon liittyvät epäkohdat rakennuksissa tulee aina asianmukaisesti korjata.

Työntekijöiden mahdollinen oireilu ja sairaudet pitää tutkia ja hoitaa muun muassa Käypä hoito -suositusten mukaisesti.

Kun tilojen epäkohdat on korjattu, sisäilmasta saadut oireet yleensä helpottuvat.

Työterveyslaitoksen mukaan on kuitenkin tärkeä tunnistaa, että on myös tilanteita, joissa oireilu jatkuu hyvästä sisäilmastosta huolimatta.

– Tällöin voi olla kyse toiminnallisista oireista, jotka eivät selity ympäristötekijöiden terveysvaikutuksilla. Näille henkilöille tarvitaan myös hoitomenetelmiä ja tukitoimia oireilevan toimintakyvyn palauttamiseen. Työterveyslaitos on mukana etsimässä ratkaisuja myös näihin tilanteisiin.

Sisäilmaan liittyvän oireiden ja toimintakyvyn tuki edellyttää laaja-alaisesti niin sisäilmatekijöiden hallintaa kuin myös yksilön monipuolista tukea.

Työterveyslaitos on mukana Kansallisessa sisäilma ja terveysohjelmassa, jossa alan kansalliset asiantuntijavoimat on yhdistetty sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelma on osa Valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -hanketta.

– Ohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat sisäympäristöjen haittojen vähentäminen sekä oireilevien ja sairastuneiden auttaminen. Ratkaisukeinoja etsitään koko ajan niin tutkimuslaitoksissa kuin terveydenhuollossakin yhteistyössä potilasjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Työterveyslaitos sanoo ottavansa sisäilmaan ja rakennuksiin liittyvän huonovointisuuden ja sairastamisen vakavasti.

– Toivottavasti sisäympäristöön liittyvät haitat saadaan vähenemään Suomessa ja ihmiset voimaan rakennuksissa hyvin. Se on meidän yhteinen tavoitteemme ja sen eteen teemme töitä.