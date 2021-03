Työterveyshuolto halutaan mukaan rokotusurakkaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mukaan riittävän rokotuskattavuuden nopea saavuttaminen on kaikkien etu.

Hallitus on esittänyt sairaanhoitokorvauksiin lisättäväksi väliaikaista koronarokottamisen korvaustaksaa, joka olisi kymmenen euroa. Tavoitteena on saada työterveyshuolto vahvemmin mukaan toteuttamaan työikäisten koronarokotuksia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomusedustajat Mia Laiho, Anna-Kaisa Ikonen, Juhana Vartiainen ja Terhi Koulumies pitävät itse esitystä hyvänä, mutta esitettyä korvaustaksaa riittämättömänä.

Kokoomusedustajien mielestä on tärkeää, että työterveyshuolto otetaan mukaan koronakriisin hoitoon. Työterveyshuollon piirissä on 1,9 miljoonaa työntekijää.

– Valiokunnan saamissa asiantuntijalausunnoissa on tuotu esille, että rokottamisesta aiheutuvat kustannukset huomioiden esitetty korvaustaso on liian matala. Todellisia kustannuksia alhaisempi korvaustaksa johtaisi siihen, että työnantajat eivät välttämättä järjestä rokottamista työterveyshuollon osana, koska liian suuri osa rokottamisen kustannuksista jää työnantajan itsensä maksettavaksi, edustajat toteavat tiedotteessaan.

– Korvaustaksaa on nostettava siten, että se korvaisi koronarokotuksista aiheutuvia todellisia kustannuksia. Tavoitteen on oltava, että työikäinen väestö saadaan mahdollisimman nopeasti ja kattavasti rokotettua. Kustannusten korvaamisen ei tulisi muotoutua esteeksi, kun kyseessä on yhteinen kamppailu vaarallista tartuntatautia vastaan, edustajat sanovat.

Laihon, Ikosen, Vartiaisen ja Koulumiehen mielestä riittävän rokotuskattavuuden nopea saavuttaminen on kaikkien etu, minkä vuoksi rokotukset pitää saada ihmisille mahdollisimman nopeasti.

– Tarvitsemme työterveyshuollon mukaan tähän rokotusurakkaan ja kustannukset eivät saa jäädä esteeksi sen hyödyntämiselle. Tästä syystä esitimme valiokunnassa korvaustaksan nostamista 20 euroon, joka olisi ollut lähempänä rokotuksesta aiheutuvia todellisia kustannuksia, mutta valitettavasti emme saaneet muista puolueista tukea esityksellemme, he sanovat.