Työtaistelu voi kurittaa Suomen vientiä

Teknologiateollisuuden mukaan haittavaikutukset kärjistyvät, jos poliittinen työtaistelu pitkittyy.

Maanantaina alkaneella Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron ylityökiellolla voi olla haitallisia vaikutuksia kotimaiseen tuotantoon ja vientitoimituksiin.

Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan monen yrityksen tuotantoprosessit ovat vaarassa, jos esimerkiksi avainhenkilö sairastuu eikä hänen tilalleen saada toista henkilöä ylityökiellon vuoksi.

– Yrityksille ja yhteiskunnalle aiheutuvista menetyksistä on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa yhtä euromääräistä lukua. Viennille tuleva haitta on kuitenkin huomattava ja kasvaa tilanteen pitkittyessä. Tämä on valitettavaa, kun vienti vihdoin vetää ja yritysten tilauskanta on vahva, työmarkkinajohtaja Minna Helle toteaa tiedotteessa.

Monilla työpaikoilla on sovittu ylitöiden tekemisestä alaa vaivaavan osaajapulan vuoksi. Joissakin yrityksissä toimitukset vaikeutuvat heti, muualla ongelmat alkavat näkyä tilanteen pitkittyessä.

– Toimitusten aikataulut ovat tarkkaan ajoitettuja, sillä varastoja ei nykymaailmassa ole ja komponentit menevät suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Lisäksi esimerkiksi seisokkitöissä tehdään usein pidempää työaikaa, jotta korjaukset saataisiin tehtyä nopeasti.

Helle toteaa yritysten tekevän parhaansa, jotta asiakkaille aiheutuva haitta voitaisiin estää tai minimoida.

– Valitettavasti työtaistelutilanne nostaa esiin myös kysymyksen siitä, millainen paikka Suomi on investoinneille ja liiketoimintojen sijoittamiselle. Asiakkaat odottavat sataprosenttista toimitusvarmuutta, Helle sanoo.

Poliittisella työtaistelulla vastustetaan hallituksen suunnittelemaa muutosta pienten yritysten irtisanomissuojaan. Vientialat ovat toivoneet, että riitaan haettaisiin ratkaisua vuoropuhelun kautta ja vientiä vaikeuttamatta.

