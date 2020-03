Tero Kallio: Työsuhdeautoilijaa ei tueta verotuksella

Tero Kallio on Autotuojat ry:n toimitusjohtaja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Urbaani legenda kaipaa tarkistusta.

Yleinen harhaluulo on, että vapaa autoetu on työsuhdeautoilijalle niin sanottu ilmainen lounas. Tämä urbaani legenda kaipaa faktantarkistusta.

Työnantajan työntekijälleen tarjoama auto tulkitaan aina työsuhdeautoksi, jos työntekijä saa käyttää sitä yksityisajoihinsa. Työsuhdeauton etua laskettaessa ajokilometrien määräksi oletetaan 25 000 kilometriä vuodessa, josta 18 000 kilometriä arvioidaan yksityisajoksi ja 7 000 kilometriä työajoksi.

Työsuhdeautot eivät saa merkittävää veroetua, vaan verotusarvon pohjana on käypä arvo. Autoetuuden käypä arvo perustuu auton uushankintahintaan ja arvioon käyttökustannuksista, joita Verohallinto päivittää vuosittain kustannuskehityksen perusteella. Etujen raha-arvot määritellään 90 prosentiksi keskimääräisistä käyvistä arvoista, joten veroetuus jää muutamiin kymmeniin euroihin kuussa.

Vähän ajavalle työsuhdeautoetuus ei ole kannattava, koska sen verotusarvo nousee suhteettoman korkeaksi. Työsuhdeauton verotusarvon oletus nojaa noin 18 000 kilometrin vuosittaiseen yksityisajoon. Jos työntekijä ajaa vähemmän omaa ajoa, hän voi oikaista verotusarvon esimerkiksi ajopäiväkirjan perusteella. Vastaavasti jos ajokilometrien määrä on tätä suurempi, työntekijän tulee ilmoittaa verotuksessa ylimääräisistä ajokilometreistä, ja auton verotusarvoa nostetaan.

Skeptikot voivat arvioida työsuhdeauton verotason kohtuullisuutta voi käytännön esimerkin kautta. Esimerkissämme työntekijällä on vapaan autoedun auto, jonka verotusarvo on 800 euroa kuukaudessa. Jos työntekijä ajaisi omaa ajoa oletuksen mukaiset 18 000 kilometriä vuodessa, verotusarvon perusteella määräytyvä oman ajokilometrin arvo työntekijälle olisi noin 54 senttiä. Jos arvoa verrataan kilometrikorvaukseen, jonka suuruus on 43 senttiä kilometrille, työsuhdeauton ajokilometri nousee huomattavasti korkeampaan lukemaan.

Omien ajokilometrien verotusarvo on erityisen korkea, jos kilometrien määrä jää pieneksi. Jos esimerkkityöntekijämme ajaisi omaa ajoa vain 10 000 kilometriä vuodessa, oman ajon verotusarvo kasvaisi noin 82 senttiin kilometriltä, vaikka alempi oman ajon osuus ilmoitettaisiinkin verotuksen pohjaksi.

Työntekijälle autoetuus on lähes aina osa kokonaispalkkaa – esimerkkityöntekijämme rahapalkka alenisi siis 800 eurolla, jos hän valitsisi työsuhdeautoetuuden. Työsuhdeautojen verotus on nykyisin siis varsin kovakätistä – erityisesti kilometrikorvaukseen verrattuna. Paljon työajoja ajavalle taloudellisesti houkuttelevin vaihtoehto onkin kilometrikorvaus.

Jos työntekijä tarvitsee autoa ensisijaisesti työajoihin, kilometrikorvaus on työnantajalle kallis tapa korvata työajon kulut työntekijälle. Kilometrikorvauksessa piilee myös ylikompensaation riski, sillä kilometrikorvauksen taso on sama riippumatta auton todellisista kuluista. Työsuhdeauto on parempi vaihtoehto sekä verottajan että työnantajan kokonaiskulujen kannalta.

Työsuhdeautojen veroremontti nopeuttaisi autokannan uudistamista. Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verokannuste toisi vaihtoautomarkkinoille nopeimmin edullisia vähäpäästöisiä autoja. Työsuhdeautot ovat tärkeä autokannan uudistaja, koska niiden kierto on noin kolmen vuoden mittainen. Kovakätinen verotus tekee kuitenkin kilometrikorvauksesta työsuhdeautoa houkuttelevamman vaihtoehdon.

Viimeaikaiset populistiset avaukset siitä, että kaikkien työsuhdeautojen tulisi olla sähkö- tai kaasuautoja, eivät kestä lähempää tarkastelua. Sähkö- ja kaasuautojen valikoima on vielä suppea eikä niistä löydy toimintamatkaltaan tai ominaisuuksiltaan sopivaa autoa kaikille työsuhdeautoilijoille. Sähköautot ovat merkittävästi kalliimpia, joten verotusarvot kasvaisivat, eikä kaikilla ole latausmahdollisuutta kotona tai työpaikallaan. Kaasunjakeluverkko ja latausinfra eivät vielä ole valtakunnallisesti kattavia. Niinpä tämä linjaus lisäisi kilometrikorvauksella ajamisen suosiota ja vähentäisi työsuhdeautojen määrää, joka puolestaan vanhentaisi autokantaa ja lisäisi liikenteen päästöjä.

