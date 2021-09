”Työryhmä valmistelee asiaa, jonka lopputulema on jo otsikossa todettu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeriö asettaa työryhmän, jonka tavoitteena on valmistella monikanavarahoituksen purkamista.

Näin sanotaan sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa, jonka otsikko on ”Monikanavarahoituksen purkamista valmistelemaan parlamentaarinen työryhmä”. Tämä koskee myös yksityisen hoidon Kela-korvauksia.

Asiaan kiinnittää huomiota Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ilkka Oksala tviitissään.

– Parlamentaarinen työryhmä on asetettu valmistelemaan asiaa, jonka lopputulema on jo otsikossakin todettu. Kela-korvaukset on tarkoitus lopettaa. Toivottavasti parlamentaarinen työryhmä ottaa työnsä tosissaan eikä suostu kumileimasimeksi, hän tviittaa.

STM:n tiedotteen mukaan parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on tehdä tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset monikanavarahoituksen purkamiseksi kunkin seuraavan asiakokonaisuuden osalta erikseen. Nämä ovat yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvaukset (ns. kela-korvaukset), Kelan järjestämä ja korvaama lääkinnällinen kuntoutus sekä matkakorvaukset sisältäen sairaankuljetuksen korvaukset eli ensihoito- ja siirtokuljetusten korvaukset, taksimatkojen korvaukset ja muut matkakorvaukset ja lääkekorvaukset.

Kela-korvaus mahdollistaa vuosittain noin neljännekselle Suomen väestöstä 3,4 miljoonaa käyntiä lääkärin vastaanotolla. Kela-korvausta maksetaan sosioekonomiseen asemaan katsomatta kaikille suomalaisille.

