Työntekijöitä ei enää löydy vaikka ”avoimia paikkoja valtavasti”

Ekonomistin mielestä ilman lisätoimia työllisyyden nousu ei tule toteutumaan.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan Tilastokeskuksen tiistaina julkistamat heinäkuun työllisyyslukemat ovat juuri niin vaisut kuin osattiin pelätä.

– Kuukausitason arvioihin liittyy pientä epävarmuutta, mutta täysin selvää on tässä vaiheessa, ettei työllisyysaste ole enää tänä vuonna ollut sanottavammin nousussa, hän toteaa tiedotteessaan.

Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistettu trendi on säilynyt muuttumattomana jo viime vuoden joulukuusta saakka.

– Työllisyystilanne on historiallisesti ajatellen edelleen hyvä, mutta minkäänlaista kasvua ei ole nähtävissä. Tilanne on huolestuttava myös Antti Rinteen (sd.) hallituksen kannalta, koska julkisen talouden tasapainottamisessa kaikki toivo on laskettu työllisyysasteen nousun varaan, Appelqvist muistuttaa.

Hän mielestään ilman lisätoimia työllisyyden nousu ei tule toteutumaan.

Appelqvist kiinnittää huomiota myös työvoiman määrä supistumiseen jo toista kuukautta peräkkäin, mikä on hänen mielestään huolestuttavaa. Lisäksi hän pitää työmarkkinoiden hämmentävänä piirteenä avoimien työpaikkojen valtavaa määrää suhteessa työnhakijoihin.

– Heinäkuussa oli työ- ja elinkeinotoimistoissa avoimena peräti 100 000 työpaikkaa, mikä on 8400 viime vuoden valmiiksi korkeaa lukua enemmän. Työvoiman kääntyminen laskuun kertoo kuitenkin siitä, ettei tekijöitä enää löydy maan rajojen sisältä ainakaan ilman uusia politiikkatoimia, Appelqvist toteaa.

Hän arvioi, että niukkuus työvoimasta ja pitkään jatkunut nousukausi tuovat palkkoihin painetta syksyn työmarkkinakierroksella. Toisessa vaakakupissa painavat synkkenevät pilvet suhdannetaivaalla.

– Hyvässä muistissa ovat vielä katastrofaaliset sopimukset, joita solmittiin ennen finanssikriisiä, mikä vaikeutti sopeutumista laskukauteen ja johti kilpailukyvyn rapautumiseen, jota on jouduttu paikkailemaan vuosien ajan. Toivottavasti samoja virheitä ei nyt toisteta, Appelqvist varoittaa.



