Työntekijöiden määrä kasvaa aiempaa hitaammin

Erityisesti rakennusalalla työntekijämäärän kasvuvauhti on ollut viime vuotta matalammalla tasolla.

Työntekijämäärät työeläkeyhtiö Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä ovat edelleen kasvussa, mutta kasvu näyttää jäävän hieman viime vuotista hitaammaksi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvua oli keskimäärin 5,9 prosenttia, kun viime vuonna kasvuvauhti oli 6,6 prosenttia. Kesäkuussa työntekijämäärät kasvoivat 5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa muutosta yhteensä noin 15 000 yrityksen työntekijämäärissä.

– Työntekijämäärät kasvavat edelleen kaikilla seuraamillamme toimialoilla, mutta kasvun hidastumista on ollut näkyvissä. Erityisesti rakennusalalla työntekijämäärän kasvuvauhti on ollut viime vuotta matalammalla tasolla helmikuusta saakka ja kasvua oli nyt 4 prosenttia. Vielä vuosi sitten kesäkuussa kasvuvauhti oli 7,4 prosenttia, muistuttaa Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander.

Henkilöstövuokrauksessa työntekijämäärät kasvoivat kesäkuussa 7,7 prosenttia, kun vielä alkuvuonna saavutettiin yli 15 prosentin kasvulukuja. Sen sijaan teollisuudessa ja kaupan alalla työtekijämäärät ovat kasvaneet alkuvuonna viime vuotista nopeammin.

– Alueellisesti tarkasteltuna selvin muutos on tapahtunut Pohjois-Suomessa, jossa viime vuonna kasvu oli muuta maata nopeampaa ja työntekijämäärät kasvoivat yli 9 prosenttia. Tänä vuonna ensimmäisen puolen vuoden aikana kasvuvauhti on ollut keskimäärän 7,4 prosenttia ja kesäkuussa kasvua oli 6,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Etelä-Suomessa kasvu on jatkunut tänä vuonna viime vuoden tasolla noin 6 prosentissa, Kiander kertoo.