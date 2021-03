Työntekijämäärä jatkoi laskuaan helmikuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmarisen suhdanneindeksin yrityksissä määrä laski helmikuussa lähes kuusi prosenttia.

Suurin pudotus vuoden takaiseen verrattuna oli majoitus- ja ravitsemusalalla, missä vähennystä tuli noin 29 prosenttia.

Alueelliset erot pienenivät hieman, vaikka Pohjois-Suomessa matkatoimistojen ja -järjestäjien työntekijämäärä laski edelleen. Hiihtolomakausi toi hieman helpotusta pohjoisen tilanteeseen.

Suhdanneindeksin työntekijämäärä väheni helmikuussa 5,9 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan, kun tammikuussa laskua tuli 5,6 prosenttia.

– Työntekijämäärä on jatkanut helmikuussa tasaista laskua. Toimialoista majoitus- ja ravitsemusalan työntekijämäärä putosi 29 prosenttia. Trendi oli vastaava myös henkilöstövuokrauksessa, jossa henkilöstömäärän muutos oli -22 prosenttia eli matalampi kuin viime vuoden kevään koronakuopassa. Myös kuljetusalan työntekijämäärä on yhä hieman yli kymmenen prosentin laskussa, tosin alan osalta tilanne on pysynyt samalla tasolla vuoden 2020 heinäkuusta lähtien, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Helmikuun luvuissa on myös valoisia pilkahduksia paremmasta tulevaisuudesta.

– Toimialoista teollisuuden tilanne kehittyi tammikuun lailla parempaan päin ja alan työntekijämäärä oli enää hieman yli yhden prosenttiyksikön päässä vuoden takaisesta tilanteesta. Vaikka teollisuuden tilaukset olivat tammikuussa kuuden prosentin laskussa vuoden takaisesta tilanteesta, niin työntekijämäärä ei ole laskenut yhtä paljoa. Tämä osaltaan kertoo, että tulevaisuuden näkymiin uskotaan ja hyvistä tekijöistä halutaan pitää kiinni, Vatanen toteaa.

Rakennusalalla henkilöstömäärän muutos oli helmikuussa -6,7 prosenttia eli hieman parempi kuin tammikuussa. Tietotekniikka- ja viestintäalan tilanne oli hyvä, vaikka myös siellä työntekijämäärän muutos oli pakkasella 0,8 prosenttia.

Helmikuun suhdanneindeksissä alueiden väliset erot kaventuivat hieman. Etelä-Suomessa suhdanneindeksi laski helmikuussa 5,5 prosenttia (tammikuussa -4,7 %), kun Pohjois-Suomessa se laski 8,5 prosenttia ( -10 %). Pudotus oli suurinta Lapin maakunnassa, jossa työntekijämäärä laski helmikuussa 13 prosenttia vuoden takaisesta.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 40 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.