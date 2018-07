Työntekijä nukkunut töissä neljän vuoden ajan joka päivä kolme tuntia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työpaikka pysyy silti yhä.

Fox News kertoo Kalifornian DMV:n eli muun muassa ajokortteja myöntävän liikenneviraston työntekijästä. Osavaltion tarkastajien tilintarkastusraportin mukaan hän on nukkunut työpaikallaan kolme tuntia joka päivä. Tätä on jatkunut neljä vuotta.

Työntekijän esimiesten kerrotaan tietävän asiasta. Työntekijän työsuhde jatkuu. Kurinpitotoimia ei ole vireillä.

Tilintarkastajat ovat laskeneet, että työntekijä on nukkunut noin 2200 tuntia töissä. Tämä on maksanut Kalifornian veronmaksajille yli 40 000 dollaria.

Työntekijä on it-operaattori, joka vastaa osoitteenmuutosten ja autojen omistustietojen muutosten päivityksistä järjestelmään. Tavallisesti tehtävässä käsitellään päivittäin 560 dokumenttia, mutta kyseinen työntekijä on käsitellyt 200 dokumenttia, ja päivityksissä on paljon virheitä.

Naispuolisen työntekijän esimiehet olivat luopuneet yrityksistään saada häntä järjestykseen, kun ensimmäiset yritykset epäonnistuivat. Marraskuussa 2016 nainen pyysi työnantajalta ”majoitusta”, ilmeisesti esimerkiksi sohvaa tai sänkyä, mutta siitä kieltäydyttiin.