Työnantajilla yhä työllistämisaikeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

ManpowerGroupin barometrin mukaan työllistämisaikeet säilyvät kohtalaisen toiveikkaina myös huhti-kesäkuussa.

Henkilöstömäärän muutoksen saldoluku on positiivinen kaikilla tutkituilla toimialoilla. Vahvimmat työllistämisaikeet raportoidaan tällä kertaa rahoitus- ja vakuutusalalta (+18) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (+16). Alueista parhaassa vedossa on Etelä-Suomi, jossa indikaattori on +9.

Tutkimusta varten haastateltiin 627 suomalaista työnantajaa. Heistä 19 prosenttia ennustaa henkilöstömäärän lisäystä, kuusi prosenttia vähennystä ja 74 prosenttia henkilöstömäärän pysymistä ennallaan.

Kun tuloksissa huomioidaan kausitasoitus, on saldoluku +8. Näkymässä on kolmen prosenttiyksikön pudotus edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja yhden prosenttiyksikön lasku vuodentakaiseen näkymään verrattuna. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin 6.-28. tammikuuta ennen tietoa koronaviruksen leviämisestä.

ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariolan mukaan on mahdollista, että suomalaiset työnantajat reagoivat hitaasti päämarkkinoillamme tapahtuviin muutoksiin.

Toisaalta tuorein tutkimus näyttää, että Suomessa osaajapula on kasvanut vuodessa 20 prosenttiyksikköä, ja nyt jopa 67 prosenttia työnantajista sanoo, että heillä on vaikeuksia täyttää avoimia työtehtäviä. Luku on jo huomattavasti globaalin tutkimuksen keskiarvoa korkeampi ja osoittaa selkeästi suomalaisen työmarkkinan pullonkaulan eli osaavaa työvoimaa ei riitä edes nykytilanteeseen, kasvusta puhumattakaan.

– Koronaviruksen globaaleja vaikutuksia työllistämiseen on vielä liian aikaista arvioida. Monilla markkinoilla on matala työttömyys, ja globaalisti 54 prosenttia työnantajista kamppailee työvoiman ja oikean osaamisen löytämisen kanssa, Kariola sanoo.

Kaikki toimialat plussalla

Henkilöstömäärään ennustetaan lisäystä kaikilla seitsemällä sektorilla huhti-kesäkuussa. Vuoden alkuun verrattuna työllistämisaikeet kuitenkin heikkenevät viidellä sektorilla; kun tulosta verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, indikaattori on heikompi neljällä sektorilla seitsemästä.

Rahoitus ja vakuutus, kiinteistöala ja liike-elämän palvelut raportoivat kyselyn vahvimmista työllistämisaikeista saldoluvulla +18. Työllistämisaikeet kuitenkin heikkenevät seitsemän prosenttiyksikköä vertailussa kuluvan vuoden alkuun ja 14 prosenttiyksikköä vertailussa vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ennustetaan suotuisimpia työllistämisnäkymiä kahteen vuoteen, sillä saldoluku on +16. Näkymät pysyvät lähes muuttumattomina alkuvuoteen verrattuna ja vahvistuvat kuusi prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Teollisuuden työnantajat raportoivat heikoimmista tuloksista neljään vuoteen. Huhti-kesäkuun näkymien saldoluku on +7. Alkuvuoteen verrattuna laskua on viisi prosenttiyksikköä ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna laskua on yhdeksän prosenttiyksikköä.

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kaikilla neljällä alueella. Vahvimmat työllistämisaikeet tulevat Etelä-Suomesta, jossa saldoluku on +9. Pohjois-Suomessa indikaattori on +7 ja Länsi- ja Itä-Suomessa +6.

Alkuvuoteen verrattuna näkymät heikkenevät kolmella alueella neljästä. Etelä-Suomen työnantajien rekrytointiaikeet laskevat kuusi prosenttiyksikköä, Länsi-Suomen viisi ja Itä-Suomen kaksi prosenttiyksikköä, kun taas Pohjois-Suomi raportoi kahden prosenttiyksikön noususta.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna näkymät heikkenevät Länsi-Suomessa kahdeksan ja Etelä-Suomessa viisi prosenttiyksikköä. Itä-Suomessa näkymät pysyvät ennallaan ja nousevat Pohjois-Suomessa seitsemän prosenttiyksikköä.

Huhti-kesäkuun työllistämisaikeet ovat positiiviset kaikissa kokoluokissa – keskikokoiset ja suuret työnantajat arvioivat kasvattavansa henkilöstömääräänsä eniten (saldoluku +15 ja +13). Pienintä henkilöstömäärän lisäystä (+2) ennustetaan alle 10 henkilöä työllistävissä organisaatioissa.

Työmarkkinabarometri ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa. Suomessa haastateltiin 627 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän huhti-kesäkuun aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”